證監會在通函中提及，鑑於政府的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，要求所有公務員都接種疫苗，因此證監會促請持牌法團採取類似安排，鼓勵身體適合的員工接種疫苗或每兩週進行檢測。

金管局又提到，據認可機構提供的數據，目前已有超過80%的指定員工（f designated staff）接種了最少一劑疫苗。事實上，金管局早在今年6月1日已曾發出通函，要求銀行擬定一份預期接種疫苗的名單，包括需經常面見客戶和負責關鍵支援工作的員工，並要求他們儘早接種疫苗，6月底前未接種者，需每兩周接受一次檢測。銀行需在兩周內，向金管局提交需接種疫苗的相關職能和部門名稱，和所屬員工數目。及後有銀行在本月起要求，除非有醫生證明不宜接種，否則該等員工自10月起須自費進行定期病毒檢測。

保監局在今晚則表示，自己已有81%員工已接種兩劑疫苗。保監局亦曾在6月發出通函，強烈鼓勵保險公司安排與客戶有定期接觸或執行重要職能的員工和中介人接種疫苗，以維持有效的風險管理作業和穩健的業務延續計劃。證監會在6月通函中，則要求持牌法團檢視其業務延續計劃，確定面客和負責關鍵職能的員工，並鼓勵他們接種疫苗，惟沒有要求他們定時檢測、規定接種期限和向當局提交相關員工數目。