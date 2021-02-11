供應鏈瓶頸拖累美國三季度GDP增速放緩至疫情復蘇以來最慢，但市場情緒轉向，企業利潤樂觀情緒推動美股向上，標指創收市價計新高，納指高見15452.3點，創上市新高，並創收市價計新高，同時連升4日，累計升357.92點，對上一次連升4日是10月18日。