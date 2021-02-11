道指升239點 標指創收市新高 納指連升4日創即市收市新高
文章日期：2021年10月29日 08:15
供應鏈瓶頸拖累美國三季度GDP增速放緩至疫情復蘇以來最慢，但市場情緒轉向，企業利潤樂觀情緒推動美股向上，標指創收市價計新高，納指高見15452.3點，創上市新高，並創收市價計新高，同時連升4日，累計升357.92點，對上一次連升4日是10月18日。
蘋果和亞馬遜季度營收低於預期，收市後延長時段股價重挫。蘋果第四財季收入遜預期，受供應鏈緊張拖累，收市後時段重挫約5%；亞馬遜第三財季營收和利潤低於預測，並且對假日季銷售預測低於分析師預期，收市後時段下跌約4%。
另外，Facebook正式更名為Meta，以新面目迎接虛擬現實時代。
道瓊斯工業平均指數收漲239點，升幅0.68%，報35730點。標普500指數收漲44點，升幅0.99%，報4596點。納斯達克綜合指數收漲212點，或1.4%，報15448點。
Caterpillar升4.06%，報204.09美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而Visa跌2.75%，報209.84元，拖低道指39點。
科技股方面，蘋果收市報152.57元，升2.49%，谷歌母公司Alphabet收市報2916.98元，跌0.25%，亞馬遜收市報3446.57元，升1.59%，Facebook收市報316.92元，升1.5%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報475點。德國DAX指數收跌0.07%，報15696點；法國CAC 40指數漲0.76%，報6804點；英國富時100指數收跌0.06%，報7249點。