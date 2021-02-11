創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，「元宇宙是下一個前沿」，「從現在開始，我們將以元宇宙為先，而不是Facebook優先」，「現在，我們的品牌與一種產品緊密聯繫在一起，這種產品不可能代表我們今天正在做的一切，更不用說未來了」。

元宇宙這個概念源於科幻小說家的想象，在Meta的願景中，無論是在會議室與同事交談，還是在遙遠的世界各地與朋友閑逛，人們都將通過進入虛擬環境來進行聚集和溝通。

Facebook希望將其社交媒體用戶群（全球超過30億人）發展成新業務的受眾，通過增強和虛擬現實軟件驅動的設備來享受沈浸式數字體驗。到目前為止，虛擬現實設備（如Meta的Oculus耳機）還沒有得到很廣泛的接納，主要集中於遊戲和其他小範圍的應用。

其他報道

道指升239點 標指創收市新高 納指連升4日創即市收市新高