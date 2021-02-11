港股ADR升43點 夜期低水50點 外圍個別發展 藍籌內銀業績
文章日期：2021年10月29日 08:57
美股向上，港股ADR升43點或0.17%，報25598點，即月恒指夜期升92點，低水50點，報25506點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.08%，折合報487.83元；阿里巴巴（9988）跌0.08%，折合報165.07元；美團（3690）升0.29%，折合報273元；匯控（0005）升0.65%，折合報47.3元；建行（0939）升0.18%，折合報5.34元。
道期現跌0.078%；標期現跌0.32%；納期現跌0.65%。日股現升0.14%，韓股現跌0.53%，澳股現升0.53%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中行（3988）、交行（3328）、中銀（2388）、建行（0939）、工行（1398）等。
融創中國（1918）出售貝殼ADS套現43億。
國泰（0293）伙同業成立航空界氣候變化工作組，推動行業減碳排放。
海通證券（6837）第三季賺36.6億元人幣，增逾20%。
穆迪：料上葡京助澳博（0880）在2022年恢復正數EBITDA。
中海油（0883）：冀年底落實A股上市，料2035年LNG產量佔比35%。中海油第三季油氣銷售達580億，按年增63%。
香港寬頻（1310）楊主光：目標未來一年住宅寬頻上客100萬戶。香港寬頻全年多賺26%，末期息0.375元。
郵儲行（1658）第三季純利234億人幣，多賺22%。
中石油（0857）第三季收入增逾三成，惟盈利跌45%。
比亞迪（1211）首三季少賺28.43%，比亞迪電子（0285）純利「腰斬」。
農行（1288）第三季多賺14.04%至644.31億元人民幣。
安莉芳（1388）第三季整體銷售跌一成。
中人壽（2628）第三季純利跌54%，首3季升2.9%新業務價值降19.6%。
新奧（2688）過去三季銷售按近兩成，電動車競爭致加氣站銷售跌近13%。
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