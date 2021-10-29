恒指低開88點 下試50天線 比亞迪跌2.5%
文章日期：2021年10月29日 09:24
恒指今早低開88點或0.35%，報25466點，成交金額27億元；國指今早低開32點或0.36%，報9020點。恒生科技指數開市報6424點，跌0.32%。
藍籌23隻升，23隻下跌，14隻無升跌。百威（1876）升1.94%，報21.05元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.26%，報468.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；比亞迪（1211）跌2.52%，報294.2元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.62%，報88.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報27元，升1.5%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報25.1元，跌2.71%。
恒指續低於10天線(25829.91點)，下方20天線(25240.17點)向上逼近50天線(25316.15點)；科指低於10天線(6563.47點)，下方20天線(6350.6點)向上逼近50天線(6388.84點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報2.75元，無升跌；交行（3328）開市報4.63元，無升跌；中銀香港（2388）開市報24.65元，無升跌；建行（0939）見52周低5.3元，開市報5.3元，跌0.56%；工行（1398）開市報4.28元，跌0.47%。
融創中國（1918）出售貝殼ADS套現43億。開市報17.08元，升0.95%。
國泰（0293）伙同業成立航空界氣候變化工作組，推動行業減碳排放。無成交，報7.17元。
海通證券（6837）第三季賺36.6億元人幣，增逾20%。開市報6.93元，無升跌。
穆迪：料上葡京助澳博（0880）在2022年恢復正數EBITDA。開市報5.74元，跌1.88%。
中海油（0883）：冀年底落實A股上市，料2035年LNG產量佔比35%。中海油第三季油氣銷售達580億，按年增63%。開市報8.5元，升0.71%。
香港寬頻（1310）楊主光：目標未來一年住宅寬頻上客100萬戶。香港寬頻全年多賺26%，末期息0.375元。開市報8.96元，無升跌。
郵儲行（1658）第三季純利234億人幣，多賺22%。開市報5.52元，升2.79%。
中石油（0857）第三季收入增逾三成，惟盈利跌45%。開市報3.74元，無升跌。
比亞迪（1211）首三季少賺28.43%，比亞迪電子（0285）純利「腰斬」。比亞迪開市報294.2元，跌2.52%；比亞迪電子開市報25.1元，跌2.71%。
農行（1288）第三季多賺14.04%至644.31億元人民幣。開市報2.66元，無升跌。
安莉芳（1388）第三季整體銷售跌一成。開市報1.06元，無升跌。
中人壽（2628）第三季純利跌54%，首3季升2.9%新業務價值降19.6%。開市報13.8元，跌1.43%。
新奧（2688）過去三季銷售按近兩成，電動車競爭致加氣站銷售跌近13%。開市報129.5元，升1.17%。
破底股方面
破底股包括，平安好醫生（1833）見52周低44.25元，開市報44.25元，跌0.56%；建行（0939）見52周低5.3元，開市報5.3元，跌0.56%。
異動股
上升異動股，包括，滔搏（6110）開市報10元，升6.95%；新特能源（1799）開市報25.95元，升6.35%；中國宏橋（1378）開市報8.71元，升4.06%；雲頂新耀（1952）開市報47元，升3.75%；中譽集團（0985）開市報1.41元，升3.68%；上海復旦（1385）開市報20.7元，升3.6%；赤子城科技（9911）開市報4.5元，升3.21%；復銳醫療（1696）開市報13.8元，升3.14%；美的置業（3990）開市報13.64元，升3.02%；郵儲銀行（1658）開市報5.52元，升2.79%；華潤電力（0836）開市報20.8元，升2.72%。
下跌異動股，包括，信和置業（0083）開市報10.18元，跌6.09%；米格國際（1247）開市報0.57元，跌5%；康希諾生物（6185）開市報211元，跌4.87%；中集集團（2039）開市報14.74元，跌3.03%；比亞迪電子（0285）開市報25.1元，跌2.71%；比亞迪（1211）開市報294.2元，跌2.52%；廣發証券（1776）開市報13.22元，跌2.51%；新天綠色能源（0956）開市報6.62元，跌2.36%。
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