金嗓子私有化作價將不會上調 財務顧問建議投票贊成
文章日期：2021年10月29日 09:29
金嗓子（6896）公布，就今年8月大股東提出以每股2.8元私有化一事，作價將不會上調，基於公司提出的交易溢價(較當時停牌前最後作價1.8元溢價55.6%)、流通性交易、估值，獨立財務顧問及獨立董事委員會均建議股東投票贊成私有化。有關交易的股東大會預計將於11月30日舉行，計劃下的現金權益支票預期將於12月21日或之前寄發。
新聞稿指，金嗓子上市五年以來財務業績喜憂參半，推出的新產品吸引力不足，導致股價下跌，股份交易流動性日益不足。認為私有化建議為計劃股東提供了良機，可以以相對於公司當前市場價格吸引的溢價將其具有確定價值的股份變現，而無需遭受任何低流動性折讓。
公司續指，於充滿挑戰的市場環境中，創辦人集團認為該建議提供了應對挑戰的最佳解決方案，創辦人及亞賦基金在私有化後擬開展業務轉型，以便集中資源在潤喉片及其他醫藥及食物類產品的產銷發展，而獨立財務顧問及獨立董事委員會均建議股東投票贊成私有化。
金嗓子開市報2.7元，無升跌。
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