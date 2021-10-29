新聞稿指，金嗓子上市五年以來財務業績喜憂參半，推出的新產品吸引力不足，導致股價下跌，股份交易流動性日益不足。認為私有化建議為計劃股東提供了良機，可以以相對於公司當前市場價格吸引的溢價將其具有確定價值的股份變現，而無需遭受任何低流動性折讓。

公司續指，於充滿挑戰的市場環境中，創辦人集團認為該建議提供了應對挑戰的最佳解決方案，創辦人及亞賦基金在私有化後擬開展業務轉型，以便集中資源在潤喉片及其他醫藥及食物類產品的產銷發展，而獨立財務顧問及獨立董事委員會均建議股東投票贊成私有化。

金嗓子開市報2.7元，無升跌。

其他報道

滬深三大指今早個別發展 人行開展2000億人幣逆回購

恒指低開88點 下試50天線 比亞迪跌2.5%

港股ADR升43點 夜期低水50點 外圍個別發展 藍籌內銀業績

融創中國出售貝殼ADS套現43億

Facebook押注元宇宙 將更名為Meta 新代碼「MVRS」

道指升239點 標指創收市新高 納指連升4日創即市收市新高