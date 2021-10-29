蘋果收入創新高 但遇供應樽頸 延長時段倒跌
文章日期：2021年10月29日 09:57
蘋果第四季收入按年增長29%，創新高達到834億美元，但遜於市場預期的847億美元，是2017年5月後首次未能勝預期，期內未推出iPhone13，純利仍增60%至205.5億美元，符預期。不過行政總裁庫克 (Tim Cook) 在業績公布後的電話會議上表示，上季度的供應限制比預期差，導致公司損失約60億美元收入，年底購物旺季受到的影響會更大。蘋果收市升2.5%，但業績公布後的延長時段股價急挫5%。
庫克表示，供應鏈樽頸、加上疫情擾亂東南亞工廠生產，對第4季的影響超過公司預期，東南亞工廠雖然在10月底之前已經「大幅改善」，但晶片荒正影響蘋果「大多數產品」。成熟製程晶片仍是供應樽頸的關鍵，目前無法確定年底購物季過後，晶片荒是否會減緩。「我們設計的大多使用先進製程節點元件，但所有產品都還是會用到傳統製程節點元件。短缺的情況可能會持續到本季(蘋果2022會計年度第1季)，很難預測」。
另外，庫克亦預期，第1季度會保持「強勁的收入增長」，可能代表 iPhone 13 需求超出供貨量，而目前市場預期收入將增加7.4%至1197億美元。
期內，iPhone收入按年增47%至388.7億美元，低過預期的415.1億美元；Mac收入按年增1.6%至91.8億美元，低過預期的92.3億美元；iPad收入按年增21.4%至82.5億美元，好過預期的72.3億美元；可穿戴設備、家用設備和配件收入(含AirPods和AppleWatch)按年增11.5%至87.9億美元，低過預期的93.3億美元；服務收入(含iCloud、AppleMusic)按年增25.6%至182.8億美元，好過預期的176.4億美元。
地區銷售方面，美洲為368.2億美元，按年增20%；歐洲為207.9億美元，按年增23%；大中華為145.6億美元，按年增83%；日本為59.9億美元，按年增19%；亞洲其他為51.9億美元，按年增25%。
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