庫克表示，供應鏈樽頸、加上疫情擾亂東南亞工廠生產，對第4季的影響超過公司預期，東南亞工廠雖然在10月底之前已經「大幅改善」，但晶片荒正影響蘋果「大多數產品」。成熟製程晶片仍是供應樽頸的關鍵，目前無法確定年底購物季過後，晶片荒是否會減緩。「我們設計的大多使用先進製程節點元件，但所有產品都還是會用到傳統製程節點元件。短缺的情況可能會持續到本季(蘋果2022會計年度第1季)，很難預測」。

另外，庫克亦預期，第1季度會保持「強勁的收入增長」，可能代表 iPhone 13 需求超出供貨量，而目前市場預期收入將增加7.4%至1197億美元。

期內，iPhone收入按年增47%至388.7億美元，低過預期的415.1億美元；Mac收入按年增1.6%至91.8億美元，低過預期的92.3億美元；iPad收入按年增21.4%至82.5億美元，好過預期的72.3億美元；可穿戴設備、家用設備和配件收入(含AirPods和AppleWatch)按年增11.5%至87.9億美元，低過預期的93.3億美元；服務收入(含iCloud、AppleMusic)按年增25.6%至182.8億美元，好過預期的176.4億美元。

地區銷售方面，美洲為368.2億美元，按年增20%；歐洲為207.9億美元，按年增23%；大中華為145.6億美元，按年增83%；日本為59.9億美元，按年增19%；亞洲其他為51.9億美元，按年增25%。

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