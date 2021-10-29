亞馬遜收入遜預期 疫情對網購刺激作用減弱 倒跌4%
文章日期：2021年10月29日 10:58
亞馬遜第三季度收入增長15%至1108億美元，低過市場預期的1118億美元；預期第四季度收入為1300至1400億美元，亦低過市場預期的1416億美元。貢獻大部分利潤的雲計算部門Amazon Web Services取得銷售額161億美元，增長39%。市場認為疫情對網購的刺激作用繼續減弱，拖累股價由收市升1.5%，轉為延長時段跌4%。
亞馬遜表示，談判供應鏈問題的成本和假期增加員工交付商品都將進一步削減利潤，又暗示，緩慢的銷售增長以及工資和新倉庫等領域的高支出將持續到今年年底。
行政總裁Andy Jassy表示，第四季度，預計消費者業務將產生數十億美元的額外成本，因面臨勞動力供應短缺、工資成本增加、全球供應鏈問題以及更高的運費，Andy Jassy稱短期內對公司來說成本很高，但為了客戶和合作伙伴，這是正確的優先事項。
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