港元現報7.7773元貶值1點子，曾貶值最多11點子，報7.7783元，亦曾升值最多5點子，報7.7767元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至0.04196%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04589%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05232%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.15375%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21929%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31929%。

美元指數現報93.409升值0.064點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.087%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0191%，維持不變。

對上一次維持不變。是2021年8月20日，當日利差報-0.0132%。

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