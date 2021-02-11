港元拆息普遍向上 1個月HIBOR無升跌 終止5連升
文章日期：2021年10月29日 11:25
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，港元1個月期HIBOR無升跌，報0.06786%。
港元現報7.7773元貶值1點子，曾貶值最多11點子，報7.7783元，亦曾升值最多5點子，報7.7767元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.18點子至0.04196%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04589%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05232%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.15375%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21929%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31929%。
美元指數現報93.409升值0.064點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.087%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0191%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年8月20日，當日利差報-0.0132%。
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