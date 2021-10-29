明年2月開始，按證會按其資金成本、業務風險、市場情況等因素不時釐定定息年利率，並每月公布。

財政司司長陳茂波表示，「定息按揭計劃於2020-21年財政預算案中提出，試行一年半以來，批出約4億元貸款額，反映市場對定息按揭產品有一定需求。試驗計劃填補了市場的空隙，而計劃恒常化後將繼續為置業人士提供額外的財務選擇，減低他們面對利率波動的風險，並促進銀行體系的長遠穩定發展」。

定息按揭計劃下，每宗住宅按揭貸款上限為1000萬元。定息期完結後，借款人可選擇採用屆時的定息按揭或浮息按揭計劃。考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達十年或以上，按揭證券公司已徵得香港金融管理局同意，借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。

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