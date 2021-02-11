IDC研究主任NabilaPopal稱，供應鏈和零件短缺問題終於趕上了智能手機市場，儘管它對許多其他行業產生不利影響，但智能電話市場到目前為止似乎幾乎不受此問題的影響。

NabilaPopal稱，短缺還沒有嚴重到導致出貨量下降的程度，只是限制了增長率。然而，問題現在變得更加複雜，短缺正在影響所有供應商。除了零件短缺之外，該行業還面臨其他製造和物流挑戰。更嚴格的檢測和檢疫政策正在推遲運輸，中國的電力供應限制了關鍵零部件的製造。儘管盡一切努力減輕影響，但所有主要供應商第四季度的生產目標都已下調。由於需求持續強勁，預計供應方面的問題要到明年才會緩解。

所有地區第三季出貨量均下降，但程度各異。中歐和東歐(CEE)和亞太地區（不包括日本和中國）(APeJC)的按年跌幅最大，分別為23.2%和11.6%。而美國、西歐和中國等地區，按年下降幅度較小，分別為0.2%、4.6%和4.4%，因為這些地區通常更受供應商的重視。

公司方面，三星本季度以6900萬部和20.8%的市場份額位居榜首。主要是由於供應限制，按年下降14.2%。蘋果以5040萬部重新獲得第二名，市場份額為15.2%，按年增長20.8%。小米在前四個季度實現雙位數的高增長後，在2021年第三季度下降了4.6%，因為它還在努力解決前幾個季度沒有遇到的供應問題。小米仍以13.4%的份額和4430萬台的出貨量位居第三。vivo與OPPO並列出貨量分別為3330萬台和3320萬台，市場份額分別為10.1%和10.0%，位居第四。vivo出貨量按年增長5.8%，而OPPO季度末按年增長8.6%。

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