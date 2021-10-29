【有片：選股王】豬價回升豬肉股向好 龍頭萬州可候
文章日期：2021年10月29日 12:12
恒指跌114點，收報25441點，成交金額621億元。美股向好，但蘋果及亞馬遜績後跌4%，拖累今早美股期貨回落。港股初段下跌，但科技股靠穩下限制跌幅。下跌股份略多於上升股份數目。煤炭股繼續領跌資源股，火電及及綠電股沽壓亦大，新天能源（0956）跌近10%。綠電股獲利沽壓偏大兼技術走勢明顯轉差，低吸要到50天線下才考慮。
俄羅斯增加天然氣供應，燃氣價格回落，燃氣股邊際利潤有望改善，板塊全線向好，升幅介乎2%至6%。啤酒股有加價消息，潤啤（0291）和青啤（0168）均升超過3%。乳業股亦向好，蒙牛（2319）及旺旺（0151）都逆市微升。內險股績後大跌，平保（2318）、中國人壽（2628）均跌約3%。
近期豬價回升，豬肉股反覆向好。萬州（0288）可留意。上半年養豬業全行業虧損，價格跌至低於成本限制了供應，料明年步入復蘇階段，豬肉股有望反覆回升。此外，美國經濟重啟遠優於中國，從泰臣食品股價可見經營環境良好，萬州旗下的史密斯菲爾德料有不錯表現，當明年內地也復蘇，便有雙引擎推動增長，可在現時周期性底部小注收集作中線持有，捕捉行業上升周期。
張兆聰