恒指連跌4日半日收市跌114點 北水淨流入3.6億元
文章日期：2021年10月29日 12:22
大市表現反覆，金融、科技股拖累大市，恒指今早低開88點，初段曾跌最多241點，其後收窄至僅跌39點，半日收市跌114點或0.45%，報25441點，半日高低波幅202點。成交金額621億元；國指跌39點或0.44%，報9013點。恒生科技指數收報6416點，跌0.45%。
恒指連跌4日，累計跌690.61點；國指連跌5日，累計跌343.75點；三大指數齊齊連續第4日陰燭。
藍籌25隻升，31隻下跌，4隻無升跌。百威（1876）升4.84%，收報21.65元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.77%，收報471.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；中人壽（2628）跌3.43%，收報13.52元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.79%，收報87.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報59.6元，升2.14%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低38.4元，收報38.75元，跌12.92%。
恒指走勢未變，續低於10天線(25827.36點)，下方20天線(25238.9點)向上逼近50天線(25315.64點)；科指同樣，續低於10天線(6562.65點)，下方20天線(6350.19點)向上逼近50天線(6388.68點)。
北水南下合計淨流入3.63億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入49.66億元人民幣，較上日減少30.76%，連續第2日流入，累計流入121.38億元。
IDC：第三季智能電話全球出貨量轉跌，蘋果市佔升至第二，小米（1810）市佔轉跌4%。另，蘋果收入創新高，但遇供應樽頸，延長時段倒跌。小米收報21.6元，跌1.14%；其他手機設備方面，丘鈦（1478）收報11.4元，跌1.55%；舜宇（2382）收報209.8元，升0.19%；高偉電子（1415）收報6.04元，升2.03%；通達（0698）收報0.242元，升1.68%；瑞聲（2018）收報34.1元，跌0.29%。
發改委：煤炭生產成本大幅低於煤炭價格，煤價煤股電股齊挫。煤炭股神華（1088）收報16.78元，升0.12%；兗煤（1171）收報11.28元，跌2.08%；兗煤澳洲（3668）收報17.8元，無升跌；中煤能源（1898）收報4.74元，跌1.66%；伊泰（3948）收報5.83元，跌0.85%。電力股向下，中國電力（2380）收報3.79元，跌2.82%；華潤電力（0836）收報19.74元，跌2.52%；華能國電（0902）收報3.97元，跌1.98%；大唐發電（0991）收報1.36元，跌2.16%；華電國際（1071）收報2.84元，跌3.07%。
恒大（3333）據報抵押許家印山頂豪宅以助償還處於寬限期的2.6億美元債券。恒大據報兌付一筆美元債利息再次避免違約。收報2.39元，跌0.83%。
金嗓子（6896）私有化作價將不會上調，財務顧問建議投票贊成。收報2.69元，跌0.37%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報2.75元，無升跌；交行（3328）收報4.62元，跌0.22%；中銀香港（2388）收報24.7元，升0.2%；建行（0939）見52周低5.28元，收報5.32元，跌0.19%；工行（1398）收報4.27元，跌0.7%。
融創中國（1918）出售貝殼ADS套現43億。收報16.96元，升0.24%。
國泰（0293）伙同業成立航空界氣候變化工作組，推動行業減碳排放。收報7.19元，升0.28%。
海通證券（6837）第三季賺36.6億元人幣，增逾20%。收報6.96元，升0.43%。
穆迪：料上葡京助澳博（0880）在2022年恢復正數EBITDA。收報5.8元，跌0.85%。
中海油（0883）：冀年底落實A股上市，料2035年LNG產量佔比35%。中海油第三季油氣銷售達580億，按年增63%。收報8.63元，升2.25%。
香港寬頻（1310）楊主光：目標未來一年住宅寬頻上客100萬戶。香港寬頻全年多賺26%，末期息0.375元。收報9.43元，升5.25%。
郵儲行（1658）第三季純利234億人幣，多賺22%。收報5.56元，升3.54%。
中石油（0857）第三季收入增逾三成，惟盈利跌45%。收報3.76元，升0.53%。
比亞迪（1211）首三季少賺28.43%，比亞迪電子（0285）純利「腰斬」。收報292元，跌3.25%。
農行（1288）第三季多賺14.04%至644.31億元人民幣。收報2.67元，升0.38%。
安莉芳（1388）第三季整體銷售跌一成。收報1.03元，跌2.83%。
中人壽（2628）第三季純利跌54%，首3季升2.9%新業務價值降19.6%。收報13.52元，跌3.43%。
新奧（2688）過去三季銷售按近兩成，電動車競爭致加氣站銷售跌近13%。收報135.9元，升6.17%。
破頂股表現
破頂股包括，1957&Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.51元，跌3.77%；莊園牧場（1533）創52周高，見8.25元，收報8.25元，升30.74%；創維集團（0751）創52周高，見4.48元，收報4.45元，升17.11%；文化傳信（0343）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升12.16%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.17元，收報0.17元，升44.07%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.33元，收報1.35元，跌6.25%；領悅服務（2165）創上市新低，見3.57元，收報3.89元，無升跌；佳兆業（1638）創上市新低，見1.15元，收報1.19元，無升跌；越秀地產（0123）見52周低6.73元，收報6.82元，升0.74%；
醫療醫藥股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.21元，收報6.35元，升1.44%；諾輝健康（6606）創上市新低，見27.55元，收報28.4元，跌0.35%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.6元，收報3.61元，跌5%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見45.8元，收報46.45元，跌2.62%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.7元，收報4.8元，跌5.51%；碧生源（0926）創上市新低，見0.225元，收報0.229元，跌0.43%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見9.95元，收報9.95元，跌0.7%；翰森製藥（3692）見52周低17.26元，收報17.52元，跌2.12%；聯邦制藥（3933）見52周低4.77元，收報4.96元，升1.85%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.1元，收報26.05元，升2.16%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.6元，收報3.63元，跌1.89%；平安好醫生（1833）見52周低38.4元，收報38.75元，跌12.92%；佳兆業健康（0876）見52周低0.116元，收報0.121元，跌3.2%；
科技股破底，包括，家鄉互動（3798）見52周低1.52元，收報1.56元，升2.63%；易鑫集團（2858）見52周低1.43元，收報1.45元，跌1.36%；
教育股破底，包括，楓葉教育（1317）見52周低1.22元，收報1.24元，跌0.8%；
其他破底股包括，比亞迪電子（0285）見52周低22.8元，收報23.45元，跌9.11%；海底撈（6862）見52周低21.7元，收報22.05元，跌2.22%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.72元，收報5.79元，跌0.69%；星島（1105）見52周低0.62元，收報0.66元，升3.13%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；建行（0939）見52周低5.28元，收報5.32元，跌0.19%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，跌1.59%；都市麗人（2298）見52周低0.55元，收報0.57元，跌1.72%；深圳國際（0152）見52周低9.33元，收報9.37元，跌0.43%。
異動股
上升異動股，包括，匯安智能科技（8379）創52周高，見0.17元，收報0.17元，升44.07%；莊園牧場（1533）創52周高，見8.25元，收報8.25元，升30.74%；創維集團（0751）創52周高，見4.48元，收報4.45元，升17.11%；寶寶樹集團（1761）收報0.62元，升12.73%；文化傳信（0343）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升12.16%；偉俊集團控股（1013）收報0.067元，升9.84%；中昌國際（0859）收報0.4元，升9.59%；康諾亞（2162）收報40.5元，升8.14%；BC科技（0863）收報13.28元，升8.14%；現代牙科（3600）收報6.68元，升8.09%；耐世特（1316）收報9.55元，升7.91%。
下跌異動股，包括，首創鉅大（1329）收報0.82元，跌17.17%；環球實業科技（1026）收報0.19元，跌13.64%；平安好醫生（1833）見52周低38.4元，收報38.75元，跌12.92%；易緯集團（3893）收報0.4元，跌11.11%；新天綠色能源（0956）收報6.11元，跌9.88%；康希諾生物（6185）收報200.2元，跌9.74%；陸慶（8052）收報0.038元，跌9.52%；比亞迪電子（0285）見52周低22.8元，收報23.45元，跌9.11%。
其他報道
IDC：第三季智能電話全球出貨量轉跌 蘋果市佔升至第二 小米轉跌4%
網信辦：數據處理者向境外提供於境內產生的數據 應進行安全評估
金管局：轉數快14日暫停服務 將決定遷移及提升的實際安排和時間
彭博社：安能物流IPO擬以13.88-16.88元招股 雙11上市
恒大據報抵押許家印山頂豪宅 以助償還處於寬限期的2.6億美元債券