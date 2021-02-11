大市表現反覆，金融、科技股拖累大市，恒指今早低開88點，初段曾跌最多241點，其後收窄至僅跌39點，半日收市跌114點或0.45%，報25441點，半日高低波幅202點。成交金額621億元；國指跌39點或0.44%，報9013點。恒生科技指數收報6416點，跌0.45%。