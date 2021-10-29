報道引述消息指，佳兆業擬出售佳兆業美好全部67.18%股權，目前該公司市值約為24億元。不過，另一位消息人士指，目前沒有明確的買家出現。

至於香港住宅地項目，路透社引述消息及銷售演示文件稱，擬山售的地皮為去年收購的兩個住宅項目用地。年報顯示，佳兆業以35億港元買下屯門土地，及於9月發布的中期報告中表示，擁有價值70億元的啟德地塊50%權益。

佳兆業沒有對剝離其在物業管理部門的股份的計劃發表評論，也沒有立即回應有關住宅用地銷售的詢問。

佳兆業創上市新低，見1.14元，現報1.15元，跌3.36%；佳兆業美好現報15.8元，升4.08%。

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