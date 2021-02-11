恒指收市跌178點或0.7%，報25377點，成交金額1261億元，較上日減少2.45%；國指跌90點或1%，報8961點。恒生科技指數收報6375點，跌1.08%。

藍籌25隻升，33隻下跌，2隻無升跌。百威（1876）升3.87%，收報21.45元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.78%，收報118.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；平保（2318）跌4.2%，收報55.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.9%，收報87.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。

恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報59.7元，升2.31%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低36.6元，收報37.85元，跌14.94%。

恒指續低於10天線(25820.94點)，下方20天線(25235.69點)向上逼近50天線(25314.36點)；科指同樣低於10天線(6558.63點)，下方20天線(6348.18點)向上逼近50天線(6387.88點)。

北水南下合計淨流入6.61億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入47.38億元人民幣，較上日減少33.94%，連續第2日流入，累計流入119.1億元。

三大指數今日表現

恒指連跌4日，累計跌754.79點，對上一次連跌4日是9月16日，同時亦連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月16日。

科指則連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月16日。

國指連跌5日，累計跌395.12點，對上一次連跌5日是7月5日，同時亦連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月16日。

一周表現

恒指終止4連升，本周累跌2.87%或749點，跌幅是9月24日後最大，當時收市跌幅為2.92%；本周表現最佳的是百威（1876），累升11.14%，其次為蒙牛（2319）及萬洲（0288），分別升7.14%及6.02%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌25.34%，其次為阿里健康（0241）及平保（2318），分別跌21.98%及10.77%。

國指終止4連升，本周累跌4.22%或395點，跌幅是9月17日後最大，當時收市跌幅為4.76%；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升15.42%，其次為華潤啤酒（0291）及蒙牛（2319），分別升9.69%及7.14%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌25.34%，其次為阿里健康（0241）及恒大物業（6666），分別跌21.98%及16.91%。

科指終止3連升，本周累跌5.6%或378點，跌幅是8月20日後最大，當時收市跌幅為10.54%；科指連跌1周，對上一次連跌1周，是9月17日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升3.68%，其次為快手（1024）及舜宇（2382），分別升1.27%及0.77%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌30.61%，其次為阿里健康（0241）及汽車之家（2518），分別跌21.98%及20.02%。

1個月表現

恒指終止4連跌，本月累升3.26%或801點，升幅是1月29日後最大，當時收市升幅為3.87%；本月表現最佳的是比亞迪（1211），累升22.06%，其次為吉利（0175）及匯控（0005），分別升21.03%及15.14%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌26.72%，其次為安踏（2020）及石藥（1093），分別跌17.17%及12.85%。

國指終止4連跌，本月累升2.7%或235點，升幅是1月29日後最大，當時收市升幅為4.38%；本月表現最佳的是快手（1024），累升25.15%，其次為比亞迪（1211）及吉利（0175），分別升22.06%及21.03%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌26.72%，其次為恒大物業（6666）及恒大（3333），分別跌22.27%及21.36%。

科指終止3連跌，本月累升4.5%或274點，升幅是1月29日後最大，當時收市升幅為11.06%；本月表現最佳的是快手（1024），累升25.15%，其次為網易（9999）及嗶哩嗶哩（9626），分別升16.88%及16.08%。而表現最差的是平安好醫生（1833），累跌25.2%，其次為比亞迪電子（0285）及阿里健康（0241），分別跌15.66%及12.23%。

午後消息股表現

路透社：佳兆業（1638）為悉售佳兆業美好（2168）及香港地皮尋找買家。

永旺（0984）AEON STYLE首度進駐東九龍，油塘大本營開兩層分店。永旺收報1.43元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

IDC：第三季智能電話全球出貨量轉跌，蘋果市佔升至第二，小米（1810）市佔率轉跌4%。另，蘋果收入創新高，但遇供應樽頸，延長時段倒跌。小米收報21.35元，跌2.29%；其他手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報1.56元，升0.65%；丘鈦（1478）收報11.44元，跌1.21%；舜宇（2382）收報210.2元，升0.38%；高偉電子（1415）收報6.06元，升2.36%；通達（0698）收報0.249元，升4.62%；信利國際（0732）收報2.54元，升8.09%；瑞聲（2018）收報33.95元，跌0.73%。

發改委：煤炭生產成本大幅低於煤炭價格。煤股神華（1088）收報16.76元，無升跌；兗煤（1171）收報11.54元，升0.17%；兗煤澳洲（3668）收報17.2元，跌3.37%；中煤能源（1898）收報4.74元，跌1.66%；伊泰（3948）收報5.9元，升0.34%。

電力股中國電力（2380）收報3.91元，升0.26%；華潤電力（0836）收報20.1元，跌0.74%；華能國電（0902）收報4.03元，跌0.49%；大唐發電（0991）收報1.41元，升1.44%；華電國際（1071）收報2.89元，跌1.37%。

恒大（3333）據報抵押許家印山頂豪宅，以助償還處於寬限期的2.6億美元債券。另，恒大據報兌付一筆美元債利息，再次避免違約。恒大收報2.32元，跌3.73%；恒大物業（6666）收報3.98元，跌3.86%；恒騰（0136）收報2.67元，跌0.37%；恒大汽車（0708）收報3.74元，跌1.06%。

金嗓子（6896）私有化作價將不會上調，財務顧問建議投票贊成。收報2.69元，跌0.37%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報2.75元，無升跌；交行（3328）收報4.63元，無升跌；中銀香港（2388）收報24.7元，升0.2%；建行（0939）見52周低5.28元，收報5.29元，跌0.75%；工行（1398）收報4.26元，跌0.93%。

融創中國（1918）出售貝殼ADS套現43億。收報16.76元，跌0.95%。

國泰（0293）伙同業成立航空界氣候變化工作組，推動行業減碳排放。收報7.17元，無升跌。

海通證券（6837）第三季賺36.6億元人幣，增逾20%。收報6.93元，無升跌。

穆迪：料上葡京助澳博（0880）在2022年恢復正數EBITDA。收報5.81元，跌0.68%。

中海油（0883）：冀年底落實A股上市，料2035年LNG產量佔比35%。中海油第三季油氣銷售達580億，按年增63%。收報8.58元，升1.66%。

香港寬頻（1310）楊主光：目標未來一年住宅寬頻上客100萬戶。香港寬頻全年多賺26%，末期息0.375元。收報9.34元，升4.24%。

郵儲行（1658）第三季純利234億人幣，多賺22%。收報5.66元，升5.4%。

中石油（0857）第三季收入增逾三成，惟盈利跌45%。收報3.76元，升0.53%。

比亞迪（1211）首三季少賺28.43%，比亞迪電子（0285）純利「腰斬」。收報296.6元，跌1.72%。

農行（1288）第三季多賺14.04%至644.31億元人民幣。收報2.65元，跌0.38%。

安莉芳（1388）第三季整體銷售跌一成。收報1.03元，跌2.83%。

中人壽（2628）第三季純利跌54%，首3季升2.9%新業務價值降19.6%。收報13.56元，跌3.14%。

新奧（2688）過去三季銷售按近兩成，電動車競爭致加氣站銷售跌近13%。收報134.7元，升5.23%。

破頂股表現

破頂股包括，1957，&，Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.5元，跌5.66%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；莊園牧場（1533）創52周高，見8.25元，收報7.44元，升17.91%；創維集團（0751）創52周高，見4.48元，收報4.34元，升14.21%；文化傳信（0343）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升14.86%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.175元，收報0.168元，升42.37%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.33元，收報1.37元，跌4.86%；領悅服務（2165）創上市新低，見3.57元，收報3.9元，升0.26%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.14元，收報1.2元，升0.84%；融信中國（3301）創上市新低，見3.1元，收報3.15元，跌1.87%；奧園（3883）見52周低2.98元，收報3.07元，升0.66%；金地商置（0535）見52周低0.76元，收報0.76元，跌1.3%；中駿集團（1966）見52周低2.37元，收報2.43元，跌1.62%；越秀地產（0123）見52周低6.73元，收報6.86元，升1.33%。

醫療醫藥股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.21元，收報6.37元，升1.76%；諾輝健康（6606）創上市新低，見27.55元，收報28.3元，跌0.7%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.52元，收報3.64元，跌4.21%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見45.8元，收報46.3元，跌2.94%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.7元，收報4.8元，跌5.51%；碧生源（0926）創上市新低，見0.225元，收報0.228元，跌0.87%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見9.66元，收報9.97元，跌0.5%；翰森製藥（3692）見52周低17.26元，收報17.38元，跌2.91%；聯邦制藥（3933）見52周低4.77元，收報4.93元，升1.23%；麗珠醫藥（1513）見52周低25.1元，收報25.7元，升0.78%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.6元，收報3.66元，跌1.08%；平安好醫生（1833）見52周低36.6元，收報37.85元，跌14.94%；佳兆業健康（0876）見52周低0.116元，收報0.128元，升2.4%；阿里健康（0241）見52周低9.76元，收報9.83元，跌3.25%。

科技股破底，包括，協同通信（1613）創上市新低，見0.17元，收報0.175元，跌2.78%；比亞迪電子（0285）見52周低22.8元，收報23.15元，跌10.27%；家鄉互動（3798）見52周低1.52元，收報1.57元，升3.29%；易鑫集團（2858）見52周低1.43元，收報1.46元，跌0.68%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.09元，收報3.12元，跌1.27%。

教育股破底，包括，楓葉教育（1317）見52周低1.22元，收報1.25元，無升跌。

破底股包括，海底撈（6862）見52周低21.7元，收報21.8元，跌3.33%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.7元，收報5.7元，跌2.23%；星島（1105）見52周低0.62元，收報0.64元，無升跌；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，升1.02%；建行（0939）見52周低5.28元，收報5.29元，跌0.75%；樂透互娛（8198）見52周低0.305元，收報0.34元，跌2.86%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，跌1.59%。

異動股

上升異動股，包括，匯安智能科技（8379）創52周高，見0.175元，收報0.168元，升42.37%；莊園牧場（1533）創52周高，見8.25元，收報7.44元，升17.91%；文化傳信（0343）創52周高，見0.85元，收報0.85元，升14.86%；創維集團（0751）創52周高，見4.48元，收報4.34元，升14.21%；天立教育（1773）收報1.63元，升12.41%；BC科技（0863）收報13.68元，升11.4%；栢能集團（1263）收報9.88元，升10.64%；環球新材（6616）收報6.7元，升10.2%；中昌國際（0859）收報0.4元，升9.59%；寶寶樹集團（1761）收報0.6元，升9.09%；原生態牧業（1431）收報0.37元，升8.82%。

下跌異動股，包括，平安好醫生（1833）見52周低36.6元，收報37.85元，跌14.94%；首創鉅大（1329）收報0.87元，跌12.12%；比亞迪電子（0285）見52周低22.8元，收報23.15元，跌10.27%；康希諾生物（6185）收報200.4元，跌9.65%；環球實業科技（1026）收報0.199元，跌9.55%；陸慶（8052）收報0.038元，跌9.52%；合生（0754）收報21.25元，跌8.6%；新天綠色能源（0956）收報6.2元，跌8.55%。

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