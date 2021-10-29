計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入，按季上升4.7%，淨息差按季基本平穩。首三季則為246.85億元，按年下跌11.9%，淨息差按年下跌0.28厘至1.1厘，主要由於市場利率下降，以及存、貸款市場競爭激烈，令貸存利差收窄，以及債券投資的平均收益率下跌。

期內淨服務費及佣金收入較上季度回升1.4%，主要由於證券經紀、保險、匯票和信託及託管服務的佣金收入按季上升，貸款、基金分銷及繳款服務的佣金收入則有所下降。經營支出按年上升3.95%至港幣41.85億元，主要因人事費用有所上升。

中銀第三季的減值準備淨撥備為4.21億元，按年減少25.88%，按季亦則減少51%，主要由於第二季有個別公司客戶貸款的評級下降，引致撥備增加，並導致基數較高，第三季的貸款增長較為溫和，導致減值準備撥備較少。首三季的減值準備淨撥備為港幣16.03億元，按年下降17.1%。主要是本年預期信用損失模型參數改善，而上年同期全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊。客戶貸款的年度化信貸成本為0.13%，較去年同期減少0.03個百分點。

截至第三季末，客戶貸款餘額較去年底增長7.1%，至16035.5億元，增長來源廣泛，調整2021年6月末認購新股融資貸款的影響後，第三季度在香港使用之貸款、在香港以外使用之貸款，以及貿易融資均上升。特定分類或減值貸款比率為0.29%，資產質量保持良好。

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