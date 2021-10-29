第三季度淨利息收入1072.4億元、手續費及傭金淨收入170.6億元。首三季淨息差1.75%、淨利息收入3160.2億元，增1.9%、非利息收入1,398.82億元，按年增加196.98億元，增長16.39%。非利息收入在營業收入中佔比為30.68%。其中，手續費及佣金收支淨額638.71億元，按年增加44.10億元，增長7.42%。

集團資產減值損失848.92億元，按年減少120.11億元，下降12.39%。集團不良貸款總額2,005.02億元，不良貸款率1.29%，比上年末下降0.17個百分點，不良貸款撥備覆蓋率192.45%，比上年末上升14.61個百分點。

首9個月集團經營活動產生的現金流量為淨流入4476.69億元，按年增長798.14%，主要是同業拆入業務淨變動。

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