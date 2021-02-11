9月份貸款與墊款總額升0.4%，由年初截至9月底計升5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別升0.4%及0.3%。由於港元貸款升幅比港元存款大，港元貸存比率由8月底的84.2%，升至9月底的84.7%。

今年第3季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升5.7%後，錄得3.6%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的跌幅主要由對股票經紀的貸款帶動。

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