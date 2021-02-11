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金管局：9月底人民幣存款8559億元 按月升1.6%

文章日期：2021年10月29日 17:12

金管局公布，9月份認可機構的存款總額升0.7%。其中港元存款升0.3%，外幣存款升1.1%。由年初截至9月底計，存款總額及港元存款分別上升3.4%及2.3%。香港人民幣存款升1.6%，於9月底為8559億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為6236億元人民幣，而8月份的數字為6261億元人民幣。