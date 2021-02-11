金管局：9月底人民幣存款8559億元 按月升1.6%
文章日期：2021年10月29日 17:12
金管局公布，9月份認可機構的存款總額升0.7%。其中港元存款升0.3%，外幣存款升1.1%。由年初截至9月底計，存款總額及港元存款分別上升3.4%及2.3%。香港人民幣存款升1.6%，於9月底為8559億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為6236億元人民幣，而8月份的數字為6261億元人民幣。
9月份貸款與墊款總額升0.4%，由年初截至9月底計升5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別升0.4%及0.3%。由於港元貸款升幅比港元存款大，港元貸存比率由8月底的84.2%，升至9月底的84.7%。
今年第3季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升5.7%後，錄得3.6%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的跌幅主要由對股票經紀的貸款帶動。
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