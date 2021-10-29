中港照相：快圖美數據庫遭未經授權取覽 已報警及聯絡涉事顧客
文章日期：2021年10月29日 17:11
經營快圖美的中港照相（1123）公布，快圖美系統內的沖印及影像解決方案數據庫於2021年10月26日遭未經授權取覽，受影響的數據庫載有快圖美顧客的資料，包括顧客登記名稱、電話號碼、電郵地址及郵寄地址。
集團指，自知悉有關事件，集團一直對受影響數據庫進行分析以確定有關事件對集團沖印及影像解決方案業務營運的影響，識別受影響的個別人士及確認資料可否被重建。
集團又表示，發現有關事件後，隨即採取行動，展開徹底調查以阻止有關事件發展，包括對集團所有系統及伺服器進行全面檢查。集團並不知悉有任何其他數據庫受到影響，相信有關事件僅屬個別事件，不會對集團業務及營運造成任何重大不利影響。公司將委聘獨立顧問，為內部監控及風險管理系統進行檢討。
中港照相指，亦已向警務處報告有關事件，並正嘗試聯絡每名可能受影響的顧客，讓其得悉是次數據洩露事件以及其個人資料所面臨的潛在風險。集團承諾會不斷加強其資訊系統保安措施以保護顧客的資料與私隱，確保日後不會再發生同類事件。
其他報道
恒指跌178點 三大指數本周轉跌 按月則止跌回升見9個月最佳