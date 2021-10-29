負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由今年第2季末的100萬港元，減至今年第3季末的33萬港元。

至於今年9月份新申請貸款個案較8月份按月減少4.3%，至13,327宗。

9月份新批出的按揭貸款額較8月份減少2.6%，至529億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加21.4%，至91億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少9.8%，至327億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加5.1%，至111億港元。

9月份新取用按揭貸款額較8月份增加1.7%，至403億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的97.5%降至9月份的96.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的1.1%降至9月份的0.9%。

9月底未償還按揭貸款總額按月增1%，至16,970億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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