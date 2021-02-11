今年第三季，交行淨利息收入為407.58億元，按年上升1.48%。首三季則為1192.44億元，按年上升4.59%，淨利息收益率為1.55厘，按年下跌0.01厘。交行表示，貸款利息方面，該行落實國家政策要求，降低企業融資成本，同時受上年市場報價貸款利（LPR）多次下調等因素綜合影響，資產收益率同比有所下降，不過該行在存款方面，通過主動壓降結構性存款等高成本存款，積極拓展低成本資金來源，基本抵補資產收益率下行帶來的影響。

交行第三季手續費淨收入為111.83億元，按年上升4.46%，首三季則增加3.33％至361.49億元，主要是代理類業務和理財業務收入增加。

截至第三季末，交行不良貸款率1.60% ，按季持平。第三季信貸減值損失為193.46億元，按年上升4.12%，首三季則為524.28億元，按年上升0.99%。交行指，全球經濟復甦和疫情發展仍然存在較多不確定因素，國內經濟恢復的基礎仍需進一步鞏固，因此保持撥備計提力度不減，減值撥備按年基本持平。

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