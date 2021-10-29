今年第三季，太保壽險收入按年下跌15.22%至403.47億元，除了新造保費，個險代理人業務的續期保費按年亦跌6.11%至328.53億元，年初至今則跌3.4%至1375.42億元，太保表示是因為前期新單增長承壓，以及保單繼續率下降等因素影響。首三季太保總投資收益率為5.3%，按年跌0.2個百分點。

今年首三季，太保產險業務收入按年上升3%至1189.94億元，車險收入按年跌8%至665.22億元，非車險收入按年增21.4%至524.72元億元。太保第三季純利按年減0.5%至53.82億元，首三季為按年增15.5%至226.86億元。

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