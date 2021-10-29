太保第三季個人代理壽險新造保費降41.18%
文章日期：2021年10月29日 18:14
中國太保（2601）公布第三季業績，壽險業務進一步承壓，壽險主要業務的代理人渠道，新造保費按年下跌41.18%至37.15億元，首三季雖然仍有3.6%至263.02億元，但較上半年上升18.5%大為收窄。利潤較高的期繳新保保費在第三季按年下跌39.79%至28.58億元，首三季仍升15.8%至225.69億元，較上半年的33.7%升幅收窄。
今年第三季，太保壽險收入按年下跌15.22%至403.47億元，除了新造保費，個險代理人業務的續期保費按年亦跌6.11%至328.53億元，年初至今則跌3.4%至1375.42億元，太保表示是因為前期新單增長承壓，以及保單繼續率下降等因素影響。首三季太保總投資收益率為5.3%，按年跌0.2個百分點。
今年首三季，太保產險業務收入按年上升3%至1189.94億元，車險收入按年跌8%至665.22億元，非車險收入按年增21.4%至524.72元億元。太保第三季純利按年減0.5%至53.82億元，首三季為按年增15.5%至226.86億元。
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