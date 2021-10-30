本周累計，道指升0.4%，標指升1.33%，納指漲2.7%。整月累計，道指升5.8%，為3月以來最好月度表現；標指升6.9%，納指升7.3%，兩個指數均創去年11月以來最大月度升幅。

科技板塊走勢各異，近期走勢凌厲的電動車股特斯拉（美：TSLA），昨晚續升3.43%，突破1100美元關口，收報1114美元再創高位。微軟（美：MSFT）升2.24%至331.62美元，成為表現最好的道指成份股，最新市值約2.49萬億美元，超越蘋果（美：AAPL）的2.47萬億美元，成為全球市值最高的上市公司；蘋果（美：AAPL）和亞馬遜（美：AMZN）績後股價受壓，分別跌1.81%及2.15%。

石油出口國組織及盟友（OPEC+）下周四（11月4日）開會討論石油生產量，專家小組將今年末季全球石油供應缺口下調至平均每日30萬桶，低於最初預測的110萬桶。隔晚油價走勢反覆，紐約期油曾跌1.69%至每桶81.41美元，全日收升0.92%至83.57美元。布蘭特期油微升0.06%，收市報84.38美元。