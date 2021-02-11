角川集團表示，是次與騰訊合作將會着力於角川旗下動畫相關產業的注資，並將大力推動將旗下IP改編成游戲的力度。同時，兩者亦簽訂動漫業務的商業聯盟協議，進一步促進公司的全球媒體組合。

另騰訊今年7月宣布斥資12.7億美元（約99.06億港元）收購英國遊戲開發商Sumo Group，該公司透露交易正遭美國外國投資委員會（CFIUS）調查，騰訊也已同意提供相關文件，爭取交易在今年底前獲批。該委員會負責評估交易，確保不會損害美國國家安全。

騰訊早於2019年入股Sumo，持有9.96%股權；及後於今年7月宣布收購Sumo Group餘下股權，拓展遊戲業務版圖。

騰訊昨天收報481元，跌1.47%。騰訊ADR折合報472.816港元，相較港股升1.73%。