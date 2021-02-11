國家統計局指，製造業景氣度有所減弱，10月生 產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為48.4%，比上月下降1.1個百分點，表明製造業生產活動放緩； 新訂單指數為48.8%，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求有所回落； 原材料庫存指數為47.0%，比上月下降1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少； 從業人員指數為48.8%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所下降； 供應商配送時間指數為46.7%，比上月下降1.4個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續延長。

此外，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1和61.1，較9月高出8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數更是近年高位，反映原材料採購價格和產品銷售價格加快上漲。

10月非製造業商務活動指數為52.4，較上月跌0.8個百分點，亦差過預期。整體而言，中國上月綜合PMI產出指數為50.8，比前月下降0.9個百分點。