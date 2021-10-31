發改委指，10月中下旬以來，全國煤炭日均產量連續數日保持在1150萬噸以上，比9月底增加了近110萬噸，最高達到1172萬噸，創近年來日產量峰值。煤炭期現貨價格快速下降。動力煤主力合約連續8日下跌，累計跌幅50.9%，10月29日報收於每噸970元（人民幣，下同）。港口5500K動力煤平倉價已降至每噸1500元以下，坑口5500K動力煤價格已降至每噸1200元以下，一周內下跌近千元。秦皇島港存煤突破500萬噸。秦皇島港煤炭場存穩步提升，尤其是大秦線檢修結束后，進煤量明顯增加。

隨著供需形勢逐步好轉，全國統調電廠存煤水平快速提升。10月5日以來，全國統調電廠供煤已連續25日大於耗煤。按近期供煤水平測算，電廠存煤預計3日內可超過1.1億噸，可用天數達到20天，為確保電力安全供應和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。

央視又引述發改委指，9月份以來，由於國際市場石油價格持續走高，加之是我國傳統消費旺季，個別地區柴油資源供應偏緊，國家發展改革委、國家能源局組織協調中石油、中石化兩大石油公司採取措施，增加成品油供應。