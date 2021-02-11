港股ADR跌154點 夜期低水215點 美股亞股向上
文章日期：2021年11月1日 08:56
美股向上，港股ADR跌154點或0.61%，報25223點，即月恒指夜期跌142點，低水215點，報25162點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.68%，折合報472.9元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，折合報160.39元；美團（3690）跌2.1%，折合報263.95元；匯控（0005）跌0.78%，折合報46.78元；建行（0939）升0.66%，折合報5.32元。
道期現升0.324%；標期現升0.36%；納期現升0.4%。日股現升2.34%，韓股現升0.46%，澳股現升0.37%。
今日焦點股份可留意：
高鑫零售（6808）今公布業績。
比亞迪（1211）折讓約6.2%配股，籌137億元。
融創服務（1516）溢價91%購第一服務（2107）32%。
發改委︰全國煤炭供需形勢明顯好轉。
人瑞人才（6919）首9個月少賺13.7%。
北交所11月15日開市，69新三板公司平移。
騰訊（0700）斥20億進軍日本ACG界，成為角川第三大股東。
保利協鑫（3800）復牌。
快手（1024）上市不足一年，創辦人宿華退任首席執行官。
奈雪的茶（2150）盈警，料第三季及全年業績「見紅」。
雷蛇（1337）：與金融投資者洽談，或涉全購。
太保（2601）第三季個人代理壽險新造保費降41.18%。
工商銀行（1398）首三季多賺一成。
景福集團（0280）發盈喜，料半年純利逾3000萬。
交行（3328）第三季純利按年上升37.85%至223.41億元。
中國銀行（3988）第三季多賺13%，首三季升12%。
中港照相（1123）：快圖美數據庫遭未經授權取覽，已報警及聯絡涉事顧客。
中銀香港（2388）第三季減值前經營溢利按年跌17.66%。
中遠港口（1199）上季純利升至6.7億，首3季多賺逾四成達20億。
長城汽車（2333）上季收入升一成，純利跌1.7%。
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