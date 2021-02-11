恒指低開108點失50天線 科指跌穿20天及50天線 比亞迪跌1.5%
文章日期：2021年11月1日 09:27
恒指今早低開108點或0.43%，報25268點，成交金額39億元；國指今早低開35點或0.4%，報8926點。恒生科技指數開市報6339點，跌0.57%。
恒指跌穿50天線(25304.81點)，暫高於20天線(25265.93點)；科指跌穿20天線(6356.2點)及50天線(6390.29點)。
藍籌20隻升，23隻下跌，17隻無升跌。龍湖（0960）升2.91%，報38.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.46%，報88.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；平保（2318）跌3.04%，報54.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.27%，報46.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。
恒生科技指數成份股7隻升，15隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報69.8元，升1.31%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報575元，跌2.29%。
高鑫零售（6808）今公布業績。無成交，報4.58元。
比亞迪（1211）折讓約6.2%配股，籌137億元。開市報292元，跌1.55%。
融創服務（1516）溢價91%購第一服務（2107）32%。融創服務開市報15.94元，升1.01%；第一服務創上市新高，見2.09元，開市報2.09元，升52.55%。
發改委︰全國煤炭供需形勢明顯好轉。煤炭股個別發展，神華（1088）開市報16.72元，跌0.24%；兗煤（1171）開市報11.6元，升0.52%；兗煤澳洲（3668）無成交，報17.2元；中煤能源（1898）開市報4.68元，跌1.27%；伊泰（3948）開市報5.9元，無升跌。電力股個別發展，中國電力（2380）開市報3.88元，跌0.77%；華潤電力（0836）開市報20.3元，升1%；華能國電（0902）開市報4.06元，升0.74%；大唐發電（0991）開市報1.38元，跌2.13%；華電國際（1071）開市報2.89元，無升跌。
人瑞人才（6919）首9個月少賺13.7%。開市報8.71元，跌0.8%。
北交所11月15日開市，69新三板公司平移。港交所（0388）開市報471.4元，升0.13%；中資券商個別發展，中金（3908）開市報19.36元，無升跌；海通證券（6837）開市報6.98元，升0.72%；中信証券（6030）開市報19.9元，升0.4%；華泰證券（6886）開市報11.6元，無升跌；中國銀河（6881）開市報4.42元，升1.84%；光大證券（6178）無成交，報6.08元；招商證券（6099）無成交，報12.3元；廣發証券（1776）無成交，報13.22元；國泰君安（2611）開市報10.7元，升0.56%。
騰訊（0700）斥20億進軍日本ACG界，成為角川第三大股東。開市報476.4元，跌0.96%。
保利協鑫（3800）復牌。開市報3.4元，升71.72%。
快手（1024）上市不足一年，創辦人宿華退任首席執行官。開市報103.6元，升0.1%。
奈雪的茶（2150）盈警，料第三季及全年業績「見紅」。開市報9.93元，跌3.59%。
雷蛇（1337）：與金融投資者洽談，或涉全購。開市報1.95元，跌0.51%。
太保（2601）第三季個人代理壽險新造保費降41.18%。開市報24元，無升跌。
工商銀行（1398）首三季多賺一成。開市報4.25元，跌0.23%。
景福集團（0280）發盈喜，料半年純利逾3000萬。無成交，報0.425元。
交行（3328）第三季純利按年上升37.85%至223.41億元。開市報4.75元，升2.59%。
中國銀行（3988）第三季多賺13%，首三季升12%。開市報2.75元，無升跌。
中港照相（1123）：快圖美數據庫遭未經授權取覽，已報警及聯絡涉事顧客。無成交，報0.155元。
中銀香港（2388）第三季減值前經營溢利按年跌17.66%。開市報24.6元，跌0.4%。
中遠港口（1199）上季純利升至6.7億，首3季多賺逾四成達20億。無成交，報6.48元。
長城汽車（2333）上季收入升一成，純利跌1.7%。開市報35.25元，升0.43%。
破頂股表現
破頂股包括，第一服務（2107）創上市新高，見2.09元，開市報2.09元，升52.55%；創維集團（0751）創52周高，見4.53元，開市報4.53元，升4.38%。
破底股方面
破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.18元，開市報0.18元，跌10.89%；百富環球（0327）見52周低4.3元，開市報4.3元，跌20.37%。
異動股
上升異動股，包括，第一服務（2107）創上市新高，見2.09元，開市報2.09元，升52.55%；惠生工程（2236）開市報0.465元，升13.41%；協鑫新能源（0451）開市報0.39元，升6.85%；莊園牧場（1533）開市報7.88元，升5.91%；創維集團（0751）創52周高，見4.53元，開市報4.53元，升4.38%；藥明康德（2359）開市報173.4元，升4.27%；融信中國（3301）開市報3.25元，升3.17%；綠城中國（3900）開市報11.08元，升2.97%；龍湖（0960）開市報38.9元，升2.91%；維亞生物（1873）開市報6.06元，升2.89%。
下跌異動股，包括，百富環球（0327）見52周低4.3元，開市報4.3元，跌20.37%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.18元，開市報0.18元，跌10.89%；高陽科技（0818）開市報0.98元，跌6.67%；長飛光纖光纜（6869）開市報12.5元，跌4.73%；奈雪的茶（2150）開市報9.93元，跌3.59%；佳兆業（1638）開市報1.16元，跌3.33%；啟明醫療（2500）開市報34.85元，跌3.33%；中國平安（2318）開市報54.2元，跌3.04%；鴻騰（6088）開市報1.52元，跌2.56%。
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