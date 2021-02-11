10月生產指數較9月下降，連續三個月位於收縮區間。調查企業普遍反映，限電、原材料短缺和成本上揚等因素在四季度初制約了產出。

10月新訂單指數在擴張區間上行，升至四個月來高點。本輪需求回升主要受內需轉強驅動，外需則依然疲弱，新出口訂單指數連續三個月位於收縮區間。

生產偏弱直接影響企業減少用工，10月製造業就業指數連續第三個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線，收縮幅度較9月放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣度回升，但經濟下行壓力依然存在。疫情好轉對製造業的影響有所減弱，內需獲得提振，供給約束成為影響經濟運行的首要因素。

10月下旬開始，新一輪疫情波及中西部多個省份，對經濟的不利影響或捲土重來，有效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。

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