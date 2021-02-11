港元現報7.7797元貶值7點子，曾貶值最多16點子，報7.7806元，亦曾升值最多7點子，報7.7783元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.04054%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04518%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.05214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15304%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21857%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.31857%。

美元指數現報94.175升值0.052點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.0875%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0204%，連續2日收窄，利差是2021年10月25日後最低，當日差距為-0.021%。

對上一次連續2日收窄，是2021年10月12日，當日利差報-0.0241%。

其他報道

鄭志剛入股 裕承科金曾升最多2.7倍

恒馳5據報進入試產階段 離量產僅差道路准入許可

國安法︱僅14%外企擬擴充業務 比例10年低

美資駐港地區總部18年來最少 較國安法生效前跌一成 中資駐港創新高

吉利旗下幾何品牌據報擬搭載華為鴻蒙系統

中國10月財新製造業PMI錄50.6 重返盛衰分界線以上 勝預期

富時羅素擬調整中國A50指數覆蓋範圍 成分股或增至100隻

鷹瞳科技據報以下限75.1元定價

恒指低開108點失50天線 科指跌穿20天及50天線 比亞迪跌1.5%

滬深三大指數全線走低 人行淨回籠1900億人幣

港股ADR跌154點 夜期低水215點 美股亞股向上

比亞迪折讓約6.2%配股 籌137億元

融創服務溢價91%購第一服務32%