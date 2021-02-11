港元拆息全線向下 1個月HIBOR轉跌
文章日期：2021年11月1日 11:20
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR轉跌，跌0.07點子至0.06714%。
港元現報7.7797元貶值7點子，曾貶值最多16點子，報7.7806元，亦曾升值最多7點子，報7.7783元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.04054%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04518%；2星期HIBOR跌0.02點子至0.05214%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15304%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21857%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.31857%。
美元指數現報94.175升值0.052點或0.06%。
美元1個月期LIBOR報0.0875%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0204%，連續2日收窄，利差是2021年10月25日後最低，當日差距為-0.021%。
對上一次連續2日收窄，是2021年10月12日，當日利差報-0.0241%。
其他報道
美資駐港地區總部18年來最少 較國安法生效前跌一成 中資駐港創新高
中國10月財新製造業PMI錄50.6 重返盛衰分界線以上 勝預期
恒指低開108點失50天線 科指跌穿20天及50天線 比亞迪跌1.5%