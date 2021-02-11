中國數據遜預期 恒指半日跌278點 北水轉流出
文章日期：2021年11月1日 12:20
周末公布的中國製造業PMI遜預期，連續兩個月收縮，拖累恒指今早低開108點，僅曾收窄至跌106點，雖然其後中國10月財新製造業PMI錄50.6，重返盛衰分界線以上，勝預期，但恒指仍持續尋底，低位跌404點，半日高低波幅298點。
恒指半日跌278點或1.1%，報25098點，成交金額817億元；國指跌75點或0.84%，報8886點。恒生科技指數收報6266點，跌1.71%。
恒指跌穿20天線(25257.46點)及50天線(25301.42點)；科指跌穿20天線(6352.55點)及50天線(6388.84點)。
藍籌12隻升，47隻下跌，1隻無升跌。恒安（1044）升1.97%，收報41.45元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升1.25%，收報56.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；阿里健康（0241）跌6.82%，收報9.16元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌6.08%，收報111.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報69.3元，升0.58%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低34.35元，收報34.65元，跌8.45%。
北水南下合計淨流出5.28億元，終止連續1日流入。南水北上合計淨流出3.01億元人民幣，終止連續2日流入
穆迪料本港發展商今年盈利料持穩。本地地產股向下，新世界發展（0017）收報33.5元，跌0.74%；新鴻基地產（0016）收報101.8元，跌1.64%；長實集團（1113）收報47.55元，跌1.04%；恒地（0012）收報32.25元，跌1.07%；信和置業（0083）收報10.06元，跌1.57%。
鄭志剛入股，裕承科金（0279）曾升最多2.7倍，股價創52周高，見0.335元，收報0.28元，升211.11%。
恒馳5據報進入試產階段，離量產僅差道路准入許可。恒大汽車（0708）收報3.67元，跌1.87%。
吉利（0175）旗下幾何品牌據報擬搭載華為鴻蒙系統。收報26.4元，跌2.4%。
高鑫零售（6808）今公布業績。半日收報4.3元，跌6.11%。
比亞迪（1211）折讓約6.2%配股，籌137億元。收報289元，跌2.56%。
融創服務（1516）溢價91%購第一服務（2107）32%。收報15.58元，跌1.27%。
發改委︰全國煤炭供需形勢明顯好轉。煤炭股普遍逆市向上，神華（1088）收報16.92元，升0.95%；兗煤（1171）收報12.02元，升4.16%；兗煤澳洲（3668）收報17.2元，無升跌；中煤能源（1898）收報4.77元，升0.63%；伊泰（3948）收報5.93元，升0.51%。
電力股逆市上升，中國電力（2380）收報3.92元，升0.26%；華潤電力（0836）收報20.35元，升1.24%；華能國電（0902）收報4.07元，升0.99%；大唐發電（0991）收報1.45元，升2.84%；華電國際（1071）收報2.97元，升2.77%。
人瑞人才（6919）首9個月少賺13.7%。創上市新低，見8.6元，收報8.63元，跌1.71%。
北交所11月15日開市，69新三板公司平移。港交所（0388）收報468.8元，跌0.42%。
中資券商普遍向上，中金（3908）收報19.74元，升1.96%；海通證券（6837）收報7.03元，升1.44%；中信証券（6030）收報19.94元，升0.61%；華泰證券（6886）收報11.64元，升0.34%；中國銀河（6881）收報4.5元，升3.69%；光大證券（6178）收報6.09元，升0.16%；招商證券（6099）收報12.3元，無升跌；廣發証券（1776）收報13.12元，跌0.76%；國泰君安（2611）收報10.74元，升0.94%。
騰訊（0700）斥20億進軍日本ACG界，成為角川第三大股東。收報470.4元，跌2.2%。
保利協鑫（3800）復牌。收報3.22元，升62.63%。
快手（1024）上市不足一年，創辦人宿華退任首席執行官。收報99.75元，跌3.62%。
奈雪的茶（2150）盈警，料第三季及全年業績「見紅」。收報9.5元，跌7.77%。
雷蛇（1337）：與金融投資者洽談，或涉全購。收報2.04元，升4.08%。
太保（2601）第三季個人代理壽險新造保費降41.18%。收報24.35元，升1.46%。
工商銀行（1398）首三季多賺一成。收報4.28元，升0.47%。
景福集團（0280）發盈喜，料半年純利逾3000萬。收報0.445元，升4.71%。
交行（3328）第三季純利按年上升37.85%至223.41億元。收報4.73元，升2.16%。
中國銀行（3988）第三季多賺13%，首三季升12%。收報2.77元，升0.73%。
中港照相（1123）：快圖美數據庫遭未經授權取覽，已報警及聯絡涉事顧客。收報0.155元，無升跌。
中銀香港（2388）第三季減值前經營溢利按年跌17.66%。收報24.75元，升0.2%。
中遠港口（1199）上季純利升至6.7億，首3季多賺逾四成達20億。收報6.21元，跌4.17%。
長城汽車（2333）上季收入升一成，純利跌1.7%。收報33.8元，跌3.7%。
破頂股表現
破頂股包括，第一服務（2107）創上市新高，見2.19元，收報2.12元，升54.74%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；裕承科金（0279）創52周高，見0.335元，收報0.28元，升211.11%；創維集團（0751）創52周高，見4.8元，收報4.49元，升3.46%；文化傳信（0343）創52周高，見0.85元，收報0.83元，跌2.35%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.175元，收報0.169元，升0.6%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.5元，收報3.53元，跌2.75%；彩生活（1778）創上市新低，見1.24元，收報1.29元，跌5.84%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.81元，收報3.89元，跌2.26%；禹洲（1628）創上市新低，見0.81元，收報0.83元，跌2.35%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.13元，收報1.16元，跌3.33%；華南城（1668）創上市新低，見0.56元，收報0.57元，跌1.72%；融信中國（3301）創上市新低，見3.09元，收報3.14元，跌0.32%；世茂集團（0813）見52周低12.06元，收報12.2元，跌0.33%；時代中國（1233）見52周低5.01元，收報5.05元，跌4.9%；奧園（3883）見52周低2.78元，收報2.79元，跌9.12%；旭輝（0884）見52周低4.18元，收報4.24元，跌1.85%；金地商置（0535）見52周低0.75元，收報0.76元，無升跌。
醫療醫藥股破底，包括，諾輝健康（6606）創上市新低，見27.3元，收報28.45元，升0.53%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.55元，收報6.6元，跌0.45%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見41.85元，收報41.9元，跌6.79%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.5元，收報3.54元，跌2.75%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見44.4元，收報45.1元，跌2.59%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.076元，收報0.078元，跌3.7%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.51元，收報4.64元，跌3.33%；貝康醫療（2170）創上市新低，見10.2元，收報10.36元，跌1.71%；碧生源（0926）創上市新低，見0.215元，收報0.224元，跌1.75%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見9.35元，收報9.5元，跌4.71%；翰森製藥（3692）見52周低16.74元，收報16.84元，跌3.11%；聯邦制藥（3933）見52周低4.7元，收報4.81元，跌2.43%；平安好醫生（1833）見52周低34.35元，收報34.65元，跌8.45%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.096元，收報0.096元，跌4%；阿里健康（0241）見52周低9.14元，收報9.16元，跌6.82%。
科技股破底，包括，協同通信（1613）創上市新低，見0.165元，收報0.178元，升1.71%；家鄉互動（3798）見52周低1.51元，收報1.52元，跌3.18%；眾安在綫（6060）見52周低27.5元，收報28.05元，跌1.75%；易鑫集團（2858）見52周低1.41元，收報1.44元，跌1.37%。
其他破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.14元，收報0.171元，跌15.35%；中原建業（9982）創上市新低，見1.16元，收報1.17元，跌3.31%；
海倫司（9869）創上市新低，見15.24元，收報16.08元，跌0.86%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.6元，收報8.63元，跌1.71%；比亞迪電子（0285）見52周低22.1元，收報23.05元，跌0.43%；楓葉教育（1317）見52周低1.19元，收報1.21元，跌3.2%；海底撈（6862）見52周低20.55元，收報20.7元，跌5.05%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.49元，收報5.5元，跌3.51%；建行（0939）見52周低5.26元，收報5.32元，升0.57%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；潤泥（1313）見52周低6.32元，收報6.34元，跌3.35%；統一企業中國（0220）見52周低6.45元，收報6.47元，跌2.56%；海通國際（0665）見52周低1.74元，收報1.74元，跌2.79%；都市麗人（2298）見52周低0.55元，收報0.55元，跌1.79%。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）創52周高，見0.335元，收報0.28元，升211.11%；保利協鑫（3800）收報3.22元，升62.63%；第一服務（2107）創上市新高，見2.19元，收報2.12元，升54.74%；百富環球（0327）見52周低4.3元，收報6.29元，升16.48%；中車時代電氣（3898）收報42.7元，升14.48%；恒騰（0136）收報2.99元，升11.99%；高陽科技（0818）收報1.15元，升9.52%；偉俊集團控股（1013）收報0.07元，升9.38%；和鉑醫藥（2142）收報6.9元，升8.32%；栢能集團（1263）收報10.64元，升7.69%；首都信息（1075）收報0.51元，升7.37%。
下跌異動股，包括，比高（8220）收報0.045元，跌18.18%；康健（3886）收報0.465元，跌15.45%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.14元，收報0.171元，跌15.35%；五菱（0305）收報1.42元，跌12.88%；中國通信服務（0552）收報3.86元，跌10.23%；奧園（3883）見52周低2.78元，收報2.79元，跌9.12%；波司登（3998）收報5.5元，跌8.94%；莊園牧場（1533）收報6.78元，跌8.87%；創夢天地（1119）收報5.06元，跌8.83%；平安好醫生（1833）見52周低34.35元，收報34.65元，跌8.45%。