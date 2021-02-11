周末公布的中國製造業PMI遜預期，連續兩個月收縮，拖累恒指今早低開108點，僅曾收窄至跌106點，雖然其後中國10月財新製造業PMI錄50.6，重返盛衰分界線以上，勝預期，但恒指仍持續尋底，低位跌404點，半日高低波幅298點。