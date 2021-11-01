貝特集團上周六起招股 入場費2424元
文章日期：2021年11月1日 12:37
中國家用必需品製造商貝特集團（1491）上周六（10月30日）起至本周五（5日）中午招股，招股價介乎1至1.2元，擬發售1.25億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多1.5億元，每手2000股，一手入場費2,424.18元。該股將於本月12日掛牌上市，獨家保薦人為智富。
貝特集團超過四成收入來自單一美國客戶Bradshaw集團，被問到中美貿易戰對集團業務的影響，集團主席、執行董事及創始人朱伯明表示，美國市場整體來看仍然非常大，而且不斷增長，集團對美國市場的供貨維持穩定，由於關稅所佔比例低，對集團整個業務發展影響不大。他續指，未來將不斷加大對中國市場的投入，以降低各個市場的風險，不過強調決定不僅僅是因為中美貿易戰，而是從集團整體發展來看，務求令風險降至最低。
按招股價範圍中位數，貝特集團估計集資淨額約8610萬元，所得款項淨額約55%用於建設新生產廠房；約7.9%用於提高生產廠房的生產效率；購買新機器及設備；約2.1%用於開發一體化智能製造系統；約15%用於擴大海外及中國市場的銷售及營銷網絡；約10%用於豐富產品種類及多元化產品組合；約10%用作一般營運資金。
據招股書，貝特集團於2019年、2020年及截至今年4月底止四個月的收益分別為3.37億元、3.85億元及1.26億元（人民幣，下同）；集團溢利分別為3405.7萬元、4625.2萬元及1189萬元。
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