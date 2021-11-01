由即日起至2021年12月31日，客戶經電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，可享高達港幣500元現金回贈；同時全新選用中銀香港發薪服務，更可額外獲港幣200元現金回贈。若以客戶成功提取貸款金額港幣100萬元，還款期36個月，並同時全新選用中銀香港發薪服務可享高達港幣700元現金回贈優惠計算，計及現金回贈後的實際年利率低至1.6%。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，據該行資料顯示，截至今年9月底，客戶選擇12個月還款期的分期貸款佔該行私貸總筆數少於10%，大部分客戶選擇較長還款期清還貸款，以減少每月的還款壓力。為滿足客戶需要，該行今年特別為選擇12至36個月還款期的稅貸客戶提供最優惠的息率低至1.6%，方便他們靈活調配資金。

中銀分期「易達錢」稅季貸款金額高達港幣400萬元或月薪12倍（以較低者為準）。至於打工仔借稅貸多介乎20萬至40萬元，該行網頁顯示，特選客戶若借36期或以下、50萬以下港元稅貸，實際年利率（未包括現金回贈）為2.18%，借36期以上的實際年利率（未包括現金回贈）則為3.18%。

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