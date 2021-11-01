以手續費為每年需繳付相等於獲批核之貸款金額的0.69%及貸款額50萬元為例，若貸款最終獲得該公司批核，還款期為12個月的實際年利率為1.28%。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，隨着經濟漸趨穩定，市民消費意欲回升，加上稅季來臨，預計市場對稅貸的需求將更大，因此較去年提早推出稅務貸款優惠，以低息優惠稅貸，讓客戶率先以靈活調配資金以方便安排繳交稅款，並有充裕的資金流動性以應付其他生活開支。

吳說今年稅貸市場競爭熾熱，加上市場上有不少結構繁複的貸款產品，客戶須同時申請其他服務以獲取貸款優惠，對客戶的貸款額及入息水平亦有一定要求，不少客戶最終未能成功申請。

另外該公司推出「循環稅務」貸款，以多元化及彈性的稅務貸款計劃，以滿足客戶於貸款額、利率及還款周期的各種需求。

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