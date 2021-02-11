現時foodpanda香港每月有逾百萬的活躍用戶，而PayMe亦有超過250萬本地用戶群。另外，就整體即時生活百貨，即foodpanda mall及pandamart，2021年6月的訂單數量對比去年同月，上升了約三倍。

匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，PayMe for Business 收款方案獲更多香港餐飲商戶採用，於2021年1月至10月期間，所處理的餐飲交易數量比去年同期增長超過三倍。

為慶祝合作正式展開，於11月1日至12月31日期間，顧客在foodpanda平台使用PayMe付款，即可享四款獨家優惠。

【消費狂賞】— 適用於 foodpanda 平台

優惠內容 優惠碼 foodpanda現有客戶 訂單滿港幣200元或以上（不連運費），即享港幣40元折扣 每位用戶每月可享兩次優惠 「PAYME40」 foodpanda新客戶 訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣75元折扣 「PAYMENEW」

【生活百貨大激賞】— 適用於foodpanda mall 及 pandamart

優惠內容 優惠碼 foodpanda mall 或pandamart 現有客戶 訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣30元折扣 每位用戶每月可享兩次優惠 「PAYME30」 foodpanda mall 或pandamart新客戶 訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣60元折扣 「PAYMEMALL」

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