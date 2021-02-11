PayMe於foodpanda付款享獨家優惠 首10月餐飲交易數量升3倍
文章日期：2021年11月1日 14:55
foodpanda香港與匯豐公布，foodpanda香港平台現己接受PayMe付款，由即日起至2021年12月31日，當在foodpanda平台（包括其即時生活百貨）使用PayMe付款時，更可獲獨家優惠折扣。
現時foodpanda香港每月有逾百萬的活躍用戶，而PayMe亦有超過250萬本地用戶群。另外，就整體即時生活百貨，即foodpanda mall及pandamart，2021年6月的訂單數量對比去年同月，上升了約三倍。
匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，PayMe for Business 收款方案獲更多香港餐飲商戶採用，於2021年1月至10月期間，所處理的餐飲交易數量比去年同期增長超過三倍。
為慶祝合作正式展開，於11月1日至12月31日期間，顧客在foodpanda平台使用PayMe付款，即可享四款獨家優惠。
【消費狂賞】— 適用於 foodpanda 平台
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優惠內容
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優惠碼
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foodpanda現有客戶
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訂單滿港幣200元或以上（不連運費），即享港幣40元折扣
每位用戶每月可享兩次優惠
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「PAYME40」
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foodpanda新客戶
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訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣75元折扣
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「PAYMENEW」
【生活百貨大激賞】— 適用於foodpanda mall 及 pandamart
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優惠內容
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優惠碼
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foodpanda mall 或pandamart 現有客戶
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訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣30元折扣
每位用戶每月可享兩次優惠
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「PAYME30」
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foodpanda mall 或pandamart新客戶
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訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣60元折扣
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「PAYMEMALL」
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