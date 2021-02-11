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PayMe於foodpanda付款享獨家優惠 首10月餐飲交易數量升3倍

文章日期：2021年11月1日 14:55

foodpanda香港與匯豐公布，foodpanda香港平台現己接受PayMe付款，由即日起至2021年12月31日，當在foodpanda平台（包括其即時生活百貨）使用PayMe付款時，更可獲獨家優惠折扣。

現時foodpanda香港每月有逾百萬的活躍用戶，而PayMe亦有超過250萬本地用戶群。另外，就整體即時生活百貨，即foodpanda mall及pandamart，2021年6月的訂單數量對比去年同月，上升了約三倍。

匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，PayMe for Business 收款方案獲更多香港餐飲商戶採用，於2021年1月至10月期間，所處理的餐飲交易數量比去年同期增長超過三倍。

為慶祝合作正式展開，於11月1日至12月31日期間，顧客在foodpanda平台使用PayMe付款，即可享四款獨家優惠。

【消費狂賞】— 適用於 foodpanda 平台

 

優惠內容

優惠碼

foodpanda現有客戶

訂單滿港幣200元或以上（不連運費），即享港幣40元折扣

 

每位用戶每月可享兩次優惠

「PAYME40」

foodpanda新客戶

 

訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣75元折扣

「PAYMENEW」

 

【生活百貨大激賞】適用於foodpanda mall pandamart

 

優惠內容

優惠碼

foodpanda mall 或pandamart 現有客戶

訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣30元折扣

 

每位用戶每月可享兩次優惠

「PAYME30」

foodpanda mall 或pandamart新客戶

訂單滿港幣150元或以上（不連運費），即享港幣60元折扣

「PAYMEMALL」

 

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