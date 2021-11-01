有指淘寶在稍早前的「雙11」預購「冧server」，問及天貓香港如何支持平台的大流量，陳子堅強調集團有不同系統、業務支持。貨品方面，陳子堅指以3C數碼及美妝產品較受歡迎，部份貨源緊張，但認為是「happy problem」。他又表示，今年是天貓香港第一次參與「雙11」，形容投入金額高，但未有透露實際數字。

陳子堅介紹，今次「雙11」將跟本地社福機構合作，通過天貓香港開展「關心里公益Pop-up Store」活動，將受助人士製作的手工藝品放到平台出售。所有收益在扣除成本後，將撥歸至合作機構；首階段包括「新生精神康復會」。

另外，天貓香港自今年5月上線以來，陳子堅透露平台流量以倍數提升，因應品牌定位不同，天貓香港的客單價更淘寶香港高。淘寶香港站方面，跨境包郵的產品已提升至千萬款，並支持一件下單，直接到港。

對於香港政府早前通過垃圾徵費計劃案，網購包裝成為市場焦點。陳子堅坦言阿里只是一個平台，也要靠商家和消費者互相配合。

阿里巴巴今天收報159.5元，跌2.15%。

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