天貓香港雙11預購勝預期
文章日期：2021年11月1日 16:08
阿里巴巴（9988）的「雙11」昨晚8時起預售，天貓淘寶港澳事務部負責人陳子堅形容反映熱烈，天貓香港預售表現遠超預期，很短時間就已經超越上一次促銷活動首日表現；加上今年的商家非常配合，對今次活動表現有信心。
有指淘寶在稍早前的「雙11」預購「冧server」，問及天貓香港如何支持平台的大流量，陳子堅強調集團有不同系統、業務支持。貨品方面，陳子堅指以3C數碼及美妝產品較受歡迎，部份貨源緊張，但認為是「happy problem」。他又表示，今年是天貓香港第一次參與「雙11」，形容投入金額高，但未有透露實際數字。
陳子堅介紹，今次「雙11」將跟本地社福機構合作，通過天貓香港開展「關心里公益Pop-up Store」活動，將受助人士製作的手工藝品放到平台出售。所有收益在扣除成本後，將撥歸至合作機構；首階段包括「新生精神康復會」。
另外，天貓香港自今年5月上線以來，陳子堅透露平台流量以倍數提升，因應品牌定位不同，天貓香港的客單價更淘寶香港高。淘寶香港站方面，跨境包郵的產品已提升至千萬款，並支持一件下單，直接到港。
對於香港政府早前通過垃圾徵費計劃案，網購包裝成為市場焦點。陳子堅坦言阿里只是一個平台，也要靠商家和消費者互相配合。
阿里巴巴今天收報159.5元，跌2.15%。
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