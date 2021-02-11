中港股市跑輸 恒指跌222點 北水轉淨出13億 內需、內房等續弱
文章日期：2021年11月1日 16:29
內地官方數據遜預期，中港股市跑輸亞洲，恒指今早低開108點，曾收窄至跌106點，其後最多跌404點，午後跌幅收窄，全日仍維持高低波幅298點。
恒指收市跌222點或0.88%，報25154點，成交金額1350億元，較上日增加6.99%，是10月21日1479.59億元成交後最多；國指跌62點或0.7%，報8899點。恒生科技指數收報6279點，跌1.51%。
恒指跌穿20天線(25260.23點)及50天線(25302.53點)；科指跌穿20天線(6353.18點)及50天線(6389.09點)。
藍籌15隻升，41隻下跌，4隻無升跌。招商銀行（3968）升2.21%，收報67元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；阿里健康（0241）跌8.14%，收報9.03元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.37%，收報469.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）見52周低22.1元，收報24.45元，升5.62%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）見52周低33.85元，收報34元，跌10.17%。
北水南下合計淨流出13.41億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入7.11億元人民幣，較上日減少84.99%，連續第3日流入，累計流入126.21億元。
午後消息股表現
澳門10月博彩毛收入跌40%見一年低，首10月仍升57%。賭股向下，新濠國際發展（0200）收報9.95元，跌2.07%；美高梅中國（2282）收報5.52元，跌3.66%；澳博控股（0880）收報5.69元，跌2.07%；永利澳門（1128）收報6.96元，跌0.57%；銀河娛樂（0027）收報41.7元，跌0.95%；金沙中國（1928）收報17.42元，跌2.02%；信德（0242）收報2.12元，跌0.47%。
阿里（9988）「雙十一」開幕，首小時逾2600個品牌成交額超越去年全日。收報159.5元，跌2.15%。
第四代入局，周生生（0116）周永成之女獲委任集團執董。收報11.1元，升0.36%。
小鵬汽車（9868）10月交付量按年升2.3部，連續兩個月交付過萬部。收報186.7元，升2.7%。
今早及隔晚消息股表現
穆迪料本港發展商今年盈利料持穩。本地地產股向下，新世界發展（0017）收報33.6元，跌0.44%；新鴻基地產（0016）收報102.4元，跌1.06%；長實集團（1113）收報47.75元，跌0.62%；恒地（0012）收報32.55元，跌0.15%；信和置業（0083）收報10.06元，跌1.57%；華置（0127）收報3.78元，無升跌；嘉華國際（0173）收報3.1元，跌0.32%。
鄭志剛入股，裕承科金（0279）曾升最多2.7倍，創上市以來最大升幅，高見0.335元，是2019年5月6日0.34元後最高。今日收市報0.295元，升227.78%，是2019年5月10日後收市新高。
恒馳5據報進入試產階段，離量產僅差道路准入許可。恒大汽車（0708）收報3.72元，跌0.53%。
吉利（0175）旗下幾何品牌據報擬搭載華為鴻蒙系統。收報26.1元，跌3.51%。
高鑫零售（6808）今公布業績。收報4.28元，跌6.55%。
比亞迪（1211）折讓約6.2%配股，籌137億元。收報287.2元，跌3.17%。
融創服務（1516）溢價91%購第一服務（2107）32%。收報15.68元，跌0.63%。
發改委︰全國煤炭供需形勢明顯好轉。煤炭股向上，神華（1088）收報16.92元，升0.95%；兗煤（1171）收報12元，升3.99%；兗煤澳洲（3668）收報16.82元，跌2.21%；中煤能源（1898）收報4.8元，升1.27%；伊泰（3948）收報5.98元，升1.36%。
電力股向上，中國電力（2380）收報3.98元，升1.79%；華潤電力（0836）收報20.65元，升2.74%；華能國電（0902）收報4.02元，跌0.25%；大唐發電（0991）收報1.44元，升2.13%；華電國際（1071）收報2.96元，升2.42%。
人瑞人才（6919）首9個月少賺13.7%。創上市新低，見8.6元，收報8.79元，升0.11%。
北交所11月15日開市，69新三板公司平移。港交所（0388）收報468.2元，跌0.55%。中資券商普遍口上，中金（3908）收報19.82元，升2.38%；海通證券（6837）收報7.01元，升1.15%；中信証券（6030）收報19.96元，升0.71%；華泰證券（6886）收報11.72元，升1.03%；中國銀河（6881）收報4.49元，升3.46%；光大證券（6178）收報6.07元，跌0.16%；招商證券（6099）收報12.26元，跌0.33%；廣發証券（1776）收報13.08元，跌1.06%；國泰君安（2611）收報10.74元，升0.94%。
騰訊（0700）斥20億進軍日本ACG界，成為角川第三大股東。收報469.6元，跌2.37%。
保利協鑫（3800）復牌。曾升最多82.83%，是創上市以來最大升幅，高見3.62元，是2月16日3.78元後最高。收報3.6元，升81.82%，是2月11日後收市新高，當日報3.65元。
快手（1024）上市不足一年，創辦人宿華退任首席執行官。收報99.9元，跌3.48%。
奈雪的茶（2150）盈警，料第三季及全年業績「見紅」。收報9.36元，跌9.13%。
雷蛇（1337）：與金融投資者洽談，或涉全購。收報2.11元，升7.65%。
太保（2601）第三季個人代理壽險新造保費降41.18%。收報24.35元，升1.46%。
工商銀行（1398）首三季多賺一成。收報4.31元，升1.17%。
景福集團（0280）發盈喜，料半年純利逾3000萬。收報0.44元，升3.53%。
交行（3328）第三季純利按年上升37.85%至223.41億元。收報4.79元，升3.46%。
中國銀行（3988）第三季多賺13%，首三季升12%。收報2.77元，升0.73%。
中港照相（1123）：快圖美數據庫遭未經授權取覽，已報警及聯絡涉事顧客。收報0.155元，無升跌。
中銀香港（2388）第三季減值前經營溢利按年跌17.66%。收報25元，升1.21%。
中遠港口（1199）上季純利升至6.7億，首3季多賺逾四成達20億。收報6.22元，跌4.01%。
長城汽車（2333）上季收入升一成，純利跌1.7%。收報33元，跌5.98%。
破頂股表現
破頂股包括，第一服務（2107）創上市新高，見2.21元，收報2.16元，升57.66%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；裕承科金（0279）創52周高，見0.335元，收報0.295元，升227.78%；創維集團（0751）創52周高，見4.8元，收報4.67元，升7.6%；文化傳信（0343）創52周高，見0.85元，收報0.79元，跌7.06%；匯安智能科技（8379）創52周高，見0.175元，收報0.165元，跌1.79%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.5元，收報3.53元，跌2.75%；彩生活（1778）創上市新低，見1.24元，收報1.27元，跌7.3%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.81元，收報4.08元，升2.51%；禹洲（1628）創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌4.71%；佳兆業（1638）創上市新低，見1.13元，收報1.15元，跌4.17%；融信中國（3301）創上市新低，見3.03元，收報3.06元，跌2.86%；世茂集團（0813）見52周低12.06元，收報12.12元，跌0.98%；時代中國（1233）見52周低5元，收報5.01元，跌5.65%；奧園（3883）見52周低2.71元，收報2.78元，跌9.45%；旭輝（0884）見52周低4.18元，收報4.32元，無升跌；金地商置（0535）見52周低0.75元，收報0.76元，無升跌。
醫療醫藥股破底，包括，諾輝健康（6606）創上市新低，見27.3元，收報28.35元，升0.18%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.5元，收報6.51元，跌1.81%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見40.35元，收報41.3元，跌8.12%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.42元，收報3.5元，跌3.85%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見44.4元，收報45.1元，跌2.59%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.076元，收報0.078元，跌3.7%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.51元，收報4.62元，跌3.75%；貝康醫療（2170）創上市新低，見10.2元，收報10.48元，跌0.57%；維亞生物（1873）見52周低5.5元，收報5.62元，跌4.58%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.087元，跌1.14%；翰森製藥（3692）見52周低16.58元，收報16.64元，跌4.26%；聯邦制藥（3933）見52周低4.7元，收報4.74元，跌3.85%；平安好醫生（1833）見52周低33.85元，收報34元，跌10.17%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.096元，收報0.098元，跌2%；阿里健康（0241）見52周低9.02元，收報9.03元，跌8.14%。
科技股破底，包括，協同通信（1613）創上市新低，見0.165元，收報0.209元，升19.43%；眾安在綫（6060）見52周低27.5元，收報28.2元，跌1.23%；易鑫集團（2858）見52周低1.41元，收報1.44元，跌1.37%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.21元，收報1.26元，跌11.27%；比亞迪電子（0285）見52周低22.1元，收報24.45元，升5.62%；家鄉互動（3798）見52周低1.51元，收報1.6元，升1.91%；。
內需消費股破底，包括，海倫司（9869）創上市新低，見15.24元，收報16.02元，跌1.23%；人瑞人才（6919）創上市新低，見8.6元，收報8.79元，升0.11%；海底撈（6862）見52周低20.55元，收報20.85元，跌4.36%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.46元，收報5.46元，跌4.21%；統一企業中國（0220）見52周低6.41元，收報6.48元，跌2.41%。
其他破底股包括，華南城（1668）創上市新低，見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.14元，收報0.167元，跌17.33%；中原建業（9982）創上市新低，見1.11元，收報1.12元，跌7.44%；楓葉教育（1317）見52周低1.18元，收報1.19元，跌4.8%；建行（0939）見52周低5.26元，收報5.33元，升0.76%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；潤泥（1313）見52周低6.26元，收報6.39元，跌2.59%；復星（0656）見52周低8.9元，收報9.02元，跌1.42%。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）創52周高，見0.335元，收報0.295元，升227.78%；保利協鑫（3800）收報3.6元，升81.82%；第一服務（2107）創上市新高，見2.21元，收報2.16元，升57.66%；首創鉅大（1329）收報1.05元，升20.69%；協同通信（1613）創上市新低，見0.165元，收報0.209元，升19.43%；恒騰（0136）收報3.09元，升15.73%；中車時代電氣（3898）收報42.8元，升14.75%；米蘭站（1150）收報0.315元，升12.5%；栢能集團（1263）收報10.86元，升9.92%；東瀛遊（6882）收報0.455元，升9.64%；譚仔國際（2217）收報3.02元，升8.63%。
下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.14元，收報0.167元，跌17.33%；康健（3886）收報0.46元，跌16.36%；新特能源（1799）收報22.05元，跌11.98%；五菱（0305）收報1.44元，跌11.66%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.21元，收報1.26元，跌11.27%；平安好醫生（1833）見52周低33.85元，收報34元，跌10.17%；遠大住工（2163）收報10.3元，跌9.65%；合生（0754）收報19.2元，跌9.65%。
其他報道
郭明錤：Meta成全球最大VR裝置供應商 料今年出貨量達900萬部
PayMe於foodpanda付款享獨家優惠 首10月餐飲交易數量升3倍
阿里「雙十一」開幕 首小時逾2600個品牌成交額超越去年全日