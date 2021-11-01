當代置業的2021年首十個月的合約銷售額為345.66億元人民幣（下同），較2020年首十個月的319.53億元，按年升8.2%﹔當中物業合約銷售額約340.09億元，車位合約銷售額約5.57億元。

當代置業早前公布，未能如期償還10月25日到期的美元債利息及本金，現正評估集團的財務狀況及現金狀況，並密切監察此事的發展。本公司正與其法律顧問盛德律師事務所合作，並預計近期聘請獨立財務顧問，以協助其制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。股份自10月21日起停牌。

同時，集團同系的第一服務今日公布，於10月7日向融創服務（1516）以每股2.15元（約2.6167港元）轉讓32.22%已發行股本或3.22億股，要約價較第一服務停牌前溢價91%，總對價近6.93億元﹔同時融創服務並將向第一服務提出全購要約。今日第一服務復牌，收市報2.16元，升57.66%，曾高見2.21元。

其他報道

中移動香港截至上月5G 上客量達100萬戶

中港股市跑輸 恒指跌222點 北水轉淨出13億 內需、內房等續弱

天貓香港雙11預購勝預期

【有片：埋身擊】虛幣現回吐壓力 不宜心急追入

郭明錤：Meta成全球最大VR裝置供應商 料今年出貨量達900萬部

陸金所蔡華：個別機構需提升

路透社：耶倫稱美中削減關稅可能有助於緩解通脹

滬深三大指數午後個別走 上證跌2點

華僑永亨信用財務推即供免息稅貸 實際年利率低至1.28%

PayMe於foodpanda付款享獨家優惠 首10月餐飲交易數量升3倍

中銀香港推稅貸 合指定條件實際年利率低至1.6%

澳門10月博彩毛收入跌40%見一年低 首10月仍升57%