當代置業債務違約後 10月賣樓急跌8成
文章日期：2021年11月1日 16:55
剛於十月底發生債務違約的當代置業（1107）十月賣樓大跌，集團公布2021年10月份的合約銷售額為10.21億元，較2020年10月份的50.37億元，按年大跌79.7%。當中物業合約銷售額約9.8億元，車位合約銷售額約4186萬元。
當代置業的2021年首十個月的合約銷售額為345.66億元人民幣（下同），較2020年首十個月的319.53億元，按年升8.2%﹔當中物業合約銷售額約340.09億元，車位合約銷售額約5.57億元。
當代置業早前公布，未能如期償還10月25日到期的美元債利息及本金，現正評估集團的財務狀況及現金狀況，並密切監察此事的發展。本公司正與其法律顧問盛德律師事務所合作，並預計近期聘請獨立財務顧問，以協助其制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。股份自10月21日起停牌。
同時，集團同系的第一服務今日公布，於10月7日向融創服務（1516）以每股2.15元（約2.6167港元）轉讓32.22%已發行股本或3.22億股，要約價較第一服務停牌前溢價91%，總對價近6.93億元﹔同時融創服務並將向第一服務提出全購要約。今日第一服務復牌，收市報2.16元，升57.66%，曾高見2.21元。
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