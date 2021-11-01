證監會指，在早前調查中發現，富昌於2018年8月為某香港上市公司的股份配售擔任配售代理期間，沒有在處理配售認購申請時，以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦無持續監察其與客戶的業務關係；以及沒有在配售過程中以維護客戶最佳利益的態度行事。

在2017年11月1日至2019年7月31日期間，富昌亦沒有就合共580項客戶交易指示，妥善地記錄及備存交易指示；沒有有效地執行政策和程序，亦無勤勉盡責地監督其客戶主任以確保客戶交易指示的處理方式符合有關處理交易指示的適用監管規定；沒有就檢討電話交易指示錄音方面的合規情況，制定並維持適當及有效的程序；及沒有在察覺其客戶主任違反有關電話交易指示的適用監管規定後，立即向證監會作出匯報。

相關證據顯示，廖志明於關鍵時間負責管理及監督富昌在受規管活動方面的業務運作，而該公司的缺失乃歸因於廖沒有履行他作為富昌負責人員兼高級管理層成員的職責。

廖志明一直隸屬富昌，且自2004年11月30日及2010年5月18日以來，分別就第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動獲核准成為富昌的負責人員。在關鍵時間，廖志明亦是富昌的董事、副總經理、負責整體管理監督的核心職能主管兼負責主要業務的核心職能主管。

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