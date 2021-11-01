香港分行行長杜雲飛表示，分行目前已擁有較大的資産規模和客戶基礎，合作既符合民生銀行總行高度重視的低碳及可持續發展戰略方針，也將爲該行境內外客戶提供更加多元化的綠色融資服務，提升企業社會責任感。

香港品質保證局總裁林寶興表示，隨著內地與香港越發重視可持續經濟發展，近年通過該局申請綠色認證的企業個案顯著增加。通過此次建立戰略合作關係，香港品質保證局將積極支持民生銀行香港分行拓展綠色金融業務、並提供專業指導，共同提升香港國際綠色金融中心的地位。

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