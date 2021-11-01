民生銀行香港分行與香港品質保證局簽署《綠色金融合作備忘錄》
文章日期：2021年11月1日 17:34
民生銀行今天表示，香港分行與香港品質保證局正式簽署《綠色金融合作備忘錄》，以期在綠色金融領域建立友好合作，共同爲環保及社會可持續發展作出貢獻。根據合作備忘錄內容，雙方將在建立長期戰略合作的基礎上，充分發揮各自優勢，在綠色貸款、綠色債券、綠色投資及綠色認證等方面開展全方位合作，進一步推進香港及大灣區綠色金融中心建設。
香港分行行長杜雲飛表示，分行目前已擁有較大的資産規模和客戶基礎，合作既符合民生銀行總行高度重視的低碳及可持續發展戰略方針，也將爲該行境內外客戶提供更加多元化的綠色融資服務，提升企業社會責任感。
香港品質保證局總裁林寶興表示，隨著內地與香港越發重視可持續經濟發展，近年通過該局申請綠色認證的企業個案顯著增加。通過此次建立戰略合作關係，香港品質保證局將積極支持民生銀行香港分行拓展綠色金融業務、並提供專業指導，共同提升香港國際綠色金融中心的地位。
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