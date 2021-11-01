旗下平台飛書裡也更新一則對加班規定的文檔，其中指出工作時間上午10點到晚上7點。對於加班薪水也有明確規定，包括工作日加班薪水為原有的1.5倍，休息日加班薪水2倍，節假日加班薪水3倍。有網友將字節最新的加班管理規定總結為「1075工作制」，即早上10點上班，晚上7點下班，每周工作5天。

據報，字節跳動對報道未有回覆。有字節跳動員工表示：「原來的早會從早上11點改成了10點05分，每周三晚上8點的例會改成了下午5點，這說明『1075』已經開始落實了。」也有字節跳動員工總結表示，規定明確每天7點下班後，可以為公司節省夜宵、打車費等成本，能夠防止員工「摸魚」（上班偷懶），也能提高工作效率。

但也有字節員工表示，擔心取消加班後自己的收入會受到影響。「現在的薪水沒有改變，卻減少了工作時長，相當於薪資普漲，所以績效考核的晉升調薪可能會變得更加嚴苛。」除此之外，還有員工擔心「工作量不會因為工作時長減少而變低，因此實際推行後未必會讓人更加輕鬆。」

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