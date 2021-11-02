科技股方面，蘋果收市報148.96元，跌0.56%，谷歌母公司Alphabet收市報2869.94元，跌3.07%，亞馬遜收市報3318.11元，跌1.61%，Facebook收市報329.98元，升1.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.71%，報478點。德國DAX指數收漲0.75%，報15806點；法國CAC 40指數漲0.93%，報6893點；英國富時100指數收漲0.71%，報7288點。

道瓊斯工業平均指數收漲94點，升幅0.27%，報35913點。標普500指數收漲8點，升幅0.19%，報4613點。納斯達克綜合指數收漲97點，或0.63%，報15595點。

道指曾升最多0.53%，高見36009.74點，收市連升3日，累計升423.15點，亦為連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月15日。

標指曾升最多0.32%，高見4620.34點，收市連升3日，累計升61.99點，對上一次連升3日是10月15日，亦為連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月15日。

納指曾升最多0.65%，高見15598.95點，收市連升6日，累計升505.72點，對上一次連升6日是2020年8月5日，同時亦為連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月15日。