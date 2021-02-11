港股ADR升408點 夜期高水318點 微創醫療機器人上市
文章日期：2021年11月2日 08:37
美股向上，港股ADR升408點或1.6%，報25563點，即月恒指夜期升367點，高水318點，報25472點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.63%，折合報481.93元；阿里巴巴（9988）升3.78%，折合報165.53元；美團（3690）升4.62%，折合報279.76元；匯控（0005）升1.3%，折合報47.56元；建行（0939）升0.08%，折合報5.33元。
道期現跌0.078%；標期現跌0.07%；納期現跌0.12%。日股現跌0.33%，韓股現升1.14%，澳股現跌0.42%。
今日焦點股份可留意：
微創醫療機器人（2252）上市，定價43.2元。
泡泡瑪特（9992）：第三季收入增長最多80%。
高鑫零售（6808）中期純利按年跌逾八成，不派中期息。
贛鋒鋰業（1772）與特斯拉簽署三年供應電池級氫氧化鋰產品協議。
理想汽車（2015）：10月理想ONE交付達7649輛，同比增逾1倍。
吉利（0175）委任怡和高層為獨立非執董。傳吉利旗下幾何品牌接入鴻蒙系統，華為內部人士：無聽聞。
當代置業（1107）債務違約後，10月賣樓急跌8成。
亞洲金融（0662）發盈喜，首9月賺5億，料全年多賺逾48%。
其他報道