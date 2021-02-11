恒指高開454點 重上20、50天線 現黃金交叉 微創醫療機器人跌7.8%
文章日期：2021年11月2日 09:26
恒指今早高開454點或1.81%，報25609點，成交金額33億元；國指今早高開171點或1.93%，報9070點。恒生科技指數開市報6463點，升2.92%。
恒指重上20天線(25311.9點)及50天線(25297.37點)，20天線亦升穿50天線，現黃金交叉；科指重上20天線(6371.25點)及50天線(6393.81點)。
藍籌52隻升，3隻下跌，5隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.2%，報166.2元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.04%，報278.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；恒地（0012）跌0.92%，報32.25元，是跌幅最大的藍籌。潤地（1109）跌0.66%，報30元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報639元，升9.98%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報84元，跌0.41%。
微創醫療機器人（2252）上市，定價43.2元。開市報39.8元，跌7.87%。
泡泡瑪特（9992）：第三季收入增長最多80%。開市報18.6元，無升跌。
高鑫零售（6808）中期純利按年跌逾八成，不派中期息。開市報4.12元，跌3.74%。
贛鋒鋰業（1772）與特斯拉簽署三年供應電池級氫氧化鋰產品協議。開市報156.5元，升8.98%。
理想汽車（2015）：10月理想ONE交付達7649輛，同比增逾1倍。開市報125.9元，跌0.87%。
吉利（0175）委任怡和高層為獨立非執董。傳吉利旗下幾何品牌接入鴻蒙系統，華為內部人士：無聽聞。開市報26.5元，升1.53%。
當代置業（1107）債務違約後，10月賣樓急跌8成。停牌。
亞洲金融（0662）發盈喜，首9月賺5億，料全年多賺逾48%。無成交，報3.48元。
異動股
上升異動股，包括，原生態牧業（1431）開市報0.385元，升10%；嗶哩嗶哩（9626）開市報639元，升9.98%；協同通信（1613）開市報0.228元，升9.09%；贛鋒鋰業（1772）開市報156.5元，升8.98%；移卡（9923）開市報24.55元，升6.74%；融信中國（3301）開市報3.26元，升6.54%；新東方（9901）開市報16.48元，升6.32%；寶尊電商（9991）開市報47元，升5.86%；信星鞋業（1170）開市報0.92元，升5.75%；百度（9888）開市報165.7元，升5.47%。
下跌異動股，包括，金斯瑞（1548）開市報30.15元，跌9.05%；保利協鑫（3800）開市報3.46元，跌3.89%；高鑫零售（6808）開市報4.12元，跌3.74%；新意網集團（1686）開市報7.04元，跌2.76%；晶苑國際（2232）開市報2.42元，跌2.42%；康健（3886）開市報0.45元，跌2.17%；雅士利國際（1230）開市報0.57元，跌1.72%；彩生活（1778）開市報1.25元，跌1.57%；融創服務（1516）開市報15.44元，跌1.53%；第一服務（2107）開市報2.13元，跌1.39%；普拉達（1913）開市報50元，跌1.38%。
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