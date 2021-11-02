同時集團又透露，在未能如期償還2021年10月美元債後，已導致或可能導致其須加快償還若干其他現有重大融資安排款項，包括2023年到期的9.8厘綠色優先票據。截至昨日，2023年到期票據本金額3.21億美元仍未獲償還，惟集團並未接獲任何2023年到期票據持有人通知須作出任何加快償還行動。

不過，集團近期已接獲境外債務責任的一名債權人通知，其因相關款項未獲支付而要求提早償還其與作為借款人的公司附屬公司，以及由當代置業作為擔保人所訂立的融資協議項下未償還本金額及應計利息約2360萬美元，並宣告與此相關的若干相關擔保安排可強制執行。集團正與債權人討論豁免加快償還及強制執行行動。

集團指，目前正在確認集團的還款責任及有關債權人可能要求加快償還的其他融資安排總金額，並將適時向市場作出更新。

當代置業自10月21日起停牌，股份將繼續停牌。

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