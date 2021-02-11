港交所據報考慮放鬆SPAC上市規則
文章日期：2021年11月2日 11:10
《星島日報》引述消息報道，港交所（0388）正研究就SPAC諮詢文件上的三點要求彈性處理，包括專業投資者人數、獨立第三方投資者（PIPE）投資佔比，以及贖回股份與反對票合併捆綁的問題。
報道指，業界希望當局釐清引入SPAC的原意是人有我有，還是吸引更多項目以SPAC形式在港上市，但普遍樂見交易所有拆牆鬆綁的迹象，算是一個好開始。港交所建議的SPAC框架早前普遍被指「步伐邁得不夠大」、「難吸引SPAC發起人」、「有很大鬆綁空間」等。
報道引述消息指，港交所在接獲市場各方持份者的回覆意見後，正研究為SPAC上市框架鬆綁。主要對以下三點保持開放態度，分別為：專業投資者的參與人數、PIPE的投資股比，以及贖回股份與反對票合併捆綁方面的修改。不過，暫時未知鬆綁的程度如何，或要綜合市場意見再作決定。
另外，報道亦引述知情人士稱，諮詢文件要求SPAC至少有75名專業投資者參與，其中至少30名屬於機構投資者，市場普遍反映該門檻過高，有降低的空間。
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