港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升
文章日期：2021年11月2日 11:18
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.07點子至0.06786%。
港元現報7.7814元升值15點子，曾貶值最多2點子，報7.7831元，亦曾升值最多24點子，報7.7805元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.04點子至0.04018%；1星期HIBOR升0.11點子至0.04625%；2星期HIBOR無升跌，報0.05214%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至0.15589%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21929%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.31929%。
美元指數現報93.928升值0.049點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.0875%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0196%，終止連續2日收窄，利差是2021年10月29日後最高，當日差距為-0.0196%
對上一次終止連續2日收窄，是2021年10月22日，當日利差報-0.0231%。
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