同時，內部信又指，各個業務板塊負責人將向梁汝波匯報。TikTok負責人周受資不再兼任字節跳動財務總監（CFO），由公司財務部向梁汝波匯報。

梁汝波的內部信指出，過去幾年公司經歷了快速發展，需要根據業務需要來調整組織，不斷推動組織結構優化和升級。公司將按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」的原則，成立六個業務板塊。

包括將頭條、西瓜、搜索、百科以及國內垂直服務業務併入抖音。該板塊負責國內信息和服務業務的整體發展。其次，員工發展部門的技能與職業培訓職能，轉型為職業教育業務，併入大力教育板塊。該板塊聚焦教育業務，致力於建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智能硬件、校園合作等領域。

另外，飛書、EE、EA合併成飛書業務板塊。該板塊聚焦提供企業協作與管理服務，整合即時溝通、在線文檔、日曆、音視頻會議等辦公協同應用，並提供OKR、招聘、績效、合同等組織經營管理類產品。

「火山引擎」則聚焦打造企業級技術服務雲平台，將字節跳動發展過程中積累的經驗方法、技術工具和平台能力開放給外部企業，幫助企業在數碼化升級中實現持續增長。

「朝夕光年」負責遊戲研發與發行，面向全球用戶與開發者，提供頂級遊戲和打造玩家社群，為每位玩家帶來有趣和激勵人心的體驗。最後，「TikTok」負責TikTok平台業務，同時也支持海外電商等延伸業務的發展。各個業務板塊負責人將向梁匯報。TikTok負責人周受資不再兼任字節跳動CFO，公司財務部向梁匯報。

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