公司昨亦慘遭內地多間評級機構大公國際、東方金誠國際及中誠信國際下調評級及列入降級觀察名單。

集團今次提出置換的三筆美元債券分別為2022年1月到期的5.3厘2億美元債、2022年3月到期的10.25厘3億美元債、2023年2月到期的10厘2.47億美元債。今次提出置換是基於改善流動性、避免違約及保留選項以維持其穩定經營。

集團今日則深交所公布，股份於10月28日至11月1日累跌逾2成，而集團於11月1日（昨日）收到控股股東陽光集團通知，因其部分賬戶維持擔保比例低於平倉線，於昨日被動平倉減持2784.43萬股公司股票，總股本佔比 0.67%。但集團指，目前房地產業務經營活動正常，近期經營情況未發生重大變化。

評級方面，大公國際認為陽光城第三季度收入和利潤下滑，扣非凈利潤虧損；同時，在房地產行業調控政策偏緊的背景下，陽光城短期債券集中償付壓力較大，近期到期及行權債券償還資金來源主要是自有資金和銷售回款，陽光城償債資金來源存在不確定性。因此決定將陽光城主體信用等級維持「AAA」，評級展望調整為負面，「21陽光城MTN001」等十隻債券信用等級維持「AAA」。

東方金誠國際則指，決定將陽光城主體信用等級由「AAA」降至「AA+」，評級展望為負面，同時將「20陽城01」等四隻債券信用等級由同樣由「AAA」降至「AA+」。

東方金誠國際指，陽光城短債到期集團，償債資金籌措壓力加大，全部有息債為891.48億元人民幣，短期有息債283.07億元人民幣，其中11月到期的債務包括11月19日到期的6.37億元人民幣私募債「18陽光04」、11月12日行權的美元債約2.47億美元，同時還包括資產支持證券等，在當前房地產融資環境偏緊情況下，考慮到陽光城目前債務二級市場價格持續低走等，認為房地產政策調控下對公司銷售回款形成壓力，公司籌資還債壓力加大等。

中誠信國際方面，除了再融資壓力、銷售回款存在不確定性等，陽光城於11月1日擬對旗下三隻美元債券進行要約交換，並就債券契約修訂進行同意征求；同時又提出對剩餘五隻美元債的契約修訂進行同意征求。該行決定維持陽光城集團股份有限公司的主體信用等級為「AA+」，維持「17 陽光城 MTN001」、「17 陽光城 MTN004」的債項信用等級為「AA+」，將上述主體及債項信用等級列入可能降級的觀察名單。

陽光城今日早市跌5.03%，報2.83元。

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