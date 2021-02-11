恒指升幅收窄 守住50天線 半日升185點 微創醫療機器人首日止跌回升
文章日期：2021年11月2日 12:21
恒指今早隨外圍高開454點，高位升485點，其後升幅不斷收窄，低位僅升96點，半日高低波幅389點。恒指科指今早齊齊升穿20天及50天線，半日雖下試50天線，但最終仍能守住未有跌穿。
恒指半日升185點或0.74%，報25339點，成交金額791億元；國指升64點或0.72%，報8963點。恒生科技指數收報6422點，升2.29%。
藍籌33隻升，22隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升5.01%，收報280.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻111點；龍湖（0960）跌4.74%，收報35.2元，是跌幅最大的藍籌。招商銀行（3968）跌3.73%，收報64.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報628.5元，升8.18%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.95元，跌1.58%。
恒指20天線(25298.42點)升穿50天線(25291.97點)；科指20天線(6369.25點)升穿50天線(6393.01點)。
北水南下合計淨流入14.33億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入29.45億元人民幣，較上日增加314.06%，連續第4日流入，累計流入155.66億元。
微創醫療機器人（2252）上市，定價43.2元。收報46.05元，升6.6%。
泡泡瑪特（9992）：第三季收入增長最多80%。收報18.92元，升1.72%。
高鑫零售（6808）中期純利按年跌逾八成，不派中期息。收報3.72元，跌13.08%。
贛鋒鋰業（1772）與特斯拉簽署三年供應電池級氫氧化鋰產品協議。收報151.1元，升5.22%。
理想汽車（2015）：10月理想ONE交付達7649輛，同比增逾1倍。收報126.1元，跌0.71%。
吉利（0175）委任怡和高層為獨立非執董。傳吉利旗下幾何品牌接入鴻蒙系統，華為內部人士：無聽聞。收報26.45元，升1.34%。
當代置業（1107）債務違約後，10月賣樓急跌8成。停牌。
亞洲金融（0662）發盈喜，首9月賺5億，料全年多賺逾48%。收報3.46元，跌0.57%。
破頂股表現
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見4.36元，收報4.24元，升1.68%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升3.92%；莊園牧場（1533）創52周高，見8.4元，收報7.96元，升7.71%；創維集團（0751）創52周高，見5.06元，收報4.92元，升5.35%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.36元，無升跌。
破底股方面
內房物管股破底，包括，奧園健康（3662）創上市新低，見3.4元，收報3.43元，跌2.83%；彩生活（1778）創上市新低，見1.19元，收報1.2元，跌5.51%；融信中國（3301）創上市新低，見2.99元，收報3.01元，跌1.63%；華南城（1668）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，無升跌；世茂集團（0813）見52周低11.62元，收報11.64元，跌3.96%；雅居樂（3383）見52周低5.91元，收報5.94元，跌2.94%；時代中國（1233）見52周低4.81元，收報4.88元，跌2.59%；奧園（3883）見52周低2.6元，收報2.64元，跌5.04%；旭輝（0884）見52周低4.18元，收報4.23元，跌2.08%；金地商置（0535）見52周低0.75元，收報0.75元，跌1.32%；越秀地產（0123）見52周低6.71元，收報6.72元，跌0.88%。
醫療醫孳股破底，包括，藥明巨諾（2126）創上市新低，見13.58元，收報13.58元，跌2.16%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.66元，收報3.67元，跌0.81%；康聖環球（9960）創上市新低，見4.5元，收報4.51元，跌2.38%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見13元，收報13元，跌4.41%；維亞生物（1873）見52周低5.42元，收報5.45元，跌3.02%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.086元，跌1.15%；石四藥集團（2005）見52周低3.61元，收報3.63元，跌0.55%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.51元，收報3.54元，跌2.48%；平安好醫生（1833）見52周低33.05元，收報33.85元，跌0.44%；佳兆業健康（0876）見52周低0.102元，收報0.113元，跌5.04%。
其他破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.27元，收報1.3元，跌1.52%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌3.23%；神州控股（0861）見52周低4.08元，收報4.11元，跌0.24%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.46元，收報5.53元，升1.28%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；易鑫集團（2858）見52周低1.4元，收報1.43元，跌0.69%；恒安（1044）見52周低39.9元，收報40.05元，跌2.32%；H&H國際（1112）見52周低17.22元，收報17.5元，跌0.11%；中國利郎（1234）見52周低4.36元，收報4.38元，跌2.23%；銀建國際（0171）見52周低0.485元，收報0.5元，跌1.96%；海通國際（0665）見52周低1.66元，收報1.7元，跌1.16%；都市麗人（2298）見52周低0.55元，收報0.55元，無升跌；深圳國際（0152）見52周低8.99元，收報9.01元，跌1.85%。
異動股
上升異動股，包括，TOM集團（2383）收報0.67元，升26.42%；安領國際（1410）收報0.68元，升9.68%；強泰環保（1395）收報0.142元，升9.23%；冠軍科技集團（0092）收報0.118元，升8.26%；嗶哩嗶哩（9626）收報628.5元，升8.18%；太睿國際控股（1010）收報3.18元，升8.16%；莊園牧場（1533）創52周高，見8.4元，收報7.96元，升7.71%；同方泰德（1206）收報0.72元，升7.46%；雷蛇（1337）收報2.26元，升7.11%；新晨中國動力（1148）收報1.11元，升6.73%。
下跌異動股，包括，高鑫零售（6808）收報3.72元，跌13.08%；米格國際（1247）收報0.48元，跌12.73%；匯安智能科技（8379）收報0.146元，跌11.52%；寶光實業（0084）收報0.072元，跌11.11%；信利國際（0732）收報2.29元，跌10.89%；裕承科金（0279）收報0.27元，跌8.47%；遠見控股（0862）收報0.22元，跌8.33%；金斯瑞（1548）收報30.45元，跌8.14%；專業旅運（1235）收報0.22元，跌7.95%；依波路（1856）收報2.32元，跌7.94%；信陽毛尖（0362）收報0.154元，跌7.78%。
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